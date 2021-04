Uma família de Itapemirim passou momentos de terror no final deste domingo (11), ao sofrer um assalto com tentativa de assassinato em Mãe-bá em Anchieta. Segundo as informações da ocorrência policial, a família formada por um casal e três filhos, estava em um ponto turístico da praia do Bairro, tirando fotos e se divertindo, quando foram surpreendidos por um homem com arma em punho exigindo que entregassem seus pertences se não iria matá-los.

Tiros. Ao ouvir o bandido anunciando o assalto, um dos filhos teria se assustado com a ação e caído ao chão, com isso bandido efetuou três tiros que acertaram o filho de 17 anos acertando seu abdômen, tórax e perna.

Luta. Ao ver a cena e entrando em desespero o pai partiu para cima do bandido e entrou em luta corporal com ele. O pai afirmou à polícia que durante a lura ouviu mais alguns disparos e que um desses disparos acertou sua perna e o outro disparo atingiu o abdômen do seu outro filho de 10 anos.

Queda. Uma outra filha do casal de 14 anos não foi atingida pelos disparos. Eles continuaram em luta corporal e caíram de uma falésia da região de mais ou menos 6 metros. Após a queda o pai não visualizou mais o bandido e correu para ajudar a socorrer os filhos. Eles pegaram o carro e se dirigiram para Guarapari, onde conseguiram apoio da PM e foram encaminhados para o Hospital Infantil da cidade (Hifa) e para a UPA.

Ladrão foi preso no bairro. Após receber informações sobre o assalto a Força Tática da PM do 10º batalhão de Guarapari e também policiais da da 10 ª CIA de Anchieta, encontraram o revolver usado no assalto, sendo um 38 com balas deflagradas. Após isso foram até a residência do bandido que fica no mesmo bairro. Ao se aproximar da residência indicada, um dos homens ligados ao acusado fugiu pulando os muros.

A polícia entrou na residência deste comparsa, com permissão da mãe e encontrou vários materiais de drogas, rádios, dinheiro e armas. Uma mulher foi presa nessa operação ao ser avistada em outra casa do bairro, tentar fugir e dispensar drogas que foram achadas pelos PMs

Prisão. Ao continuar a operação no bairro, os PMs receberam a informação de que o acusado de atirar nos filhos do casal e do pai, estava em uma rua do bairro aguardando socorro médico. Os policiais foram até o local e encontraram o bandido em uma cadeira com ferimentos na perna direita, com fratura e uma bala alojada na canela, além de escoriações diversas pelo corpo.

Reconhecido. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado com escolta policial para o UPA de Guarapari. Segundo os policiais, ele estava com as pernas sujas de areia de praia, e suas características assimilavam com o que foi passado pelas vítimas. Ele ainda afirmou para os militares que participou do crime e também foi reconhecido pelas vítimas por meio de fotografia.

Estado de saúde. De acordo com o que nós pudemos apurar até o momento, com relação aos filhos do casal, o menino de 10 anos está na Utin do Hospital Infantil de Vitória em estado estável. O adolescente de 17 anos está no Hospital de Urgência e Emergência de Vitória (São Lucas), mas não temos o estado de saúde dele.