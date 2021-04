A prefeitura de Guarapari abre hoje (12) a partir das 11h, a vacinação da primeira dose dos idosos com idades entre 60 e 64 anos. A vacinação será realizada no dia 17 e os idosos tem que se cadastrar no site da prefeitura www.guarapari.es.gov.br

Segundo a prefeitura são 1600 doses e dez locais de vacinação. No dia da vacinação, os idosos deverão levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), além de apresentar o CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável. Confira os locais.