Mais um dia de triste em Guarapari. Mais duas vítimas da Covid-19. Dois motoristas que trabalhavam para a prefeitura de Guarapari faleceram por complicações da doença.

Jocelino Gobbi, motorista da Secretaria Municipal de Educação (Semed), faleceu na noite de domingo, e Guilherme Soares que atuava na Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), faleceu na manhã desta segunda-feira.

Guilherme estava intubado na UTI há oito dias, e faleceu em um hospital da Grande Vitória. Jocelino ficou internado, mas na sexta-feira teve alta e foi para casa. Na noite de domingo passou mal e foi para a UPA, sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência da doença e faleceu. Em um vídeo publicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Guarapari (Sintrag), o presidente Thiago Magno desabafa.

“Eu não aguento mais receber notícia de servidores que estão falecendo. Os servidores que estão trabalhando na linha de frente devem ser vacinados. Eu vou encher a prefeitura de cruz por cada servidor que está morrendo. Perdemos dois servidores por causa da Covid, e estamos com vários internados”, disse Thiago.

Já são cinco servidores da prefeitura que faleceram por complicações da Covid. Jocelino foi enterrado na manhã desta segunda-feira no cemitério de Todos os Santos, interior de Guarapari. A família de Guilherme ainda não informou sobre o horário e local do enterro do motorista.