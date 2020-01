Um supermercado localizado no bairro Santa Mônica, em Guarapari, levou um prejuízo de R$ 50 mil reais. Ontem (6), uma funcionária foi abordada por criminosos quando saía do estabelecimento com um malote de dinheiro para fazer um depósito de mais de R$ 50 mil.

De acordo com as informações da TV Vitória, a saída da funcionária com malotes para depósito é rotina do estabelecimento. As vezes ela ia sozinha e, em outras, ela seguia acompanhada. Nesta segunda, quando ela deixava o local em um carro, outro veículo encostou e os criminosos saíram e anunciaram o assalto.

Eles exigiram o malote de dinheiro, pois sabiam que estava com ela. Depois de roubarem a quantia, fugiram em direção a Setiba. A funcionária foi à delegacia e registrou a ocorrência. O carro usado pelos criminosos foi encontrado queimado no bairro. Moradores do local onde foi encontrado o veículo disseram que ele foi abandonado durante a noite, mas não viram quem deixou.

Durante a madrugada, o carro foi incendiado. A suspeita é de que os criminosos, ao tentarem fugir com veículo, não conseguiram subir uma das ruas, que não tem asfalto e está com muitos buracos.

A funcionária que foi assaltada foi até o local e confirmou as informações, comprovando que se trata do mesmo veículo usado durante o assalto, pois durante o assalto, ela conseguiu anotar a placa do veículo usado pelos criminosos.

Até a manhã desta terça-feira (07), no sistema da polícia, o carro, com placas de Vila Velha, não constava como furtado ou roubado. O caso será investigado Polícia Civil. O supermercado segue em funcionamento normal.

*Com informações da TV Vitória.