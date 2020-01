‌Com o objetivo de capacitar profissionais de saúde para o cuidado de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME) e desenvolver centros de referência no atendimento e nos cuidados de pacientes, o Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal (INAME) escolheu o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, para iniciar o projeto INAME nos hospitais no Espírito Santo. O treinamento acontecerá nos dias 07 e 08 de fevereiro, no CDL Hall. As inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser realizadas no site Sympla pelo link http://bit.ly/InameCachoeiro.

Podem participar profissionais de saúde como pediatras, intensivistas, neuropediatras, pneumopediatras, anestesiologistas, ortopedistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacional, fonoaudiologia, enfermeiros e assistentes sociais.

‌Segundo a diretora nacional do INAME, Diovana Loriato, o HIFA foi escolhido por ser o hospital que tem maior quantidade de pacientes com AME tipo 1 de forma contínua na instituição. Outro fator determinante foi um levantamento de pacientes do INAME, que apontou que a metade dos casos da doença no Estado está concentrada na região Sul do Espírito Santo. ‌”Como Cachoeiro é a maior cidade da região e o HIFA o principal hospital de assistência à criança, identificamos a oportunidade para capacitar os profissionais que cuidam desses pacientes” ressaltou.

‌A diretora técnica do HIFA, Dra. Rosimeire Salotto ressaltou a importância dessa capacitação. “Devemos capacitar os profissionais de saúde para disseminar a informação e o conhecimento sobre a doença possibilitando que todos os pacientes tenham diagnóstico rápido e acesso ao tratamento de forma que possam ter uma vida digna e com qualidade.”

O programa consiste na capacitação e atualização com duração de dois dias (treinamento prático e intensivo), através de palestrantes que são referência e têm ampla experiência com a AME, evidências científicas sobre possibilidades terapêuticas, manejo, equipamentos, acessórios e estudos recentes que resultam em aumento da qualidade de vida dos pacientes.

SERVIÇO:

INAME em Cachoeiro de Itapemirim

Dias 07 e 05 de fevereiro

Público alvo: profissionais de saúde

Inscrições: site Sympla pelo link http://bit.ly/InameCachoeiro