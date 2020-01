A chuva deu uma pausa no Estado. Mas em Guarapari, toda vez que uma chuva mais forte acontece, moradores de diversos bairros sofrem as consequências com alagamentos de ruas e de suas próprias residências.

Muitos perdem tudo, ou quase tudo e reclamam do abandono do poder publico que deveria zelar pelos moradores e cuidar para que esses alagamentos aconteçam. Durante a chuva da semana passada, recebemos várias reclamações do bairro Concha D’ostra. “Sabemos que toda cidade sofre com as chuvas fortes, mas a situação do nosso bairro é caótica”, afirmou uma moradora ao Portal 27.

Essa moradora enviou diversas fotos mostrando como ficou o bairro com as chuvas da semana passada. “Estamos ilhados. A situação é desesperadora. Pessoal perdendo tudo. Desde maio estamos sofrendo com isso. Já fizeram abaixo assinado e nada é feito. A prefeitura não liga para os moradores daqui”, disse a moradora.

Resposta. Procuramos a prefeitura para que ela se manifestasse sobre o assunto e recebemos algumas fotos e a seguinte resposta. “A Secretaria de Obras esclarece que, diante dos alagamentos das ruas no Kubistchek e Concha D’ostra foi intensificado o serviço de abertura e limpeza das valas de drenagem do local. Nesta sexta-feira (03), o serviço foi iniciando pela vala próximo ao supermercado Kubistchek.

A expectativa é de que na próxima semana seja realizada a melhoria da drenagem do Coroado e Concha D’Ostra.”. Veja a foto do serviço que a prefeitura está fazendo no local