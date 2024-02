O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou nesta segunda-feira (26) o edital para concurso público com 538 vagas, destinadas à formação de cadastro de reserva, conforme a necessidade da instituição. As oportunidades são voltadas para nível superior.

Inscrições. As inscrições têm início nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, com prazo final às 23h59 do dia 11 de abril de 2024. A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é fixada em R$ 80,00 (oitenta reais). O aviso de edital foi publicado nesta segunda-feira (26), no Diário Oficial do Espírito Santo.

Cargos. Conforme o edital, o processo seletivo será para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Econômico Financeiro – Gestão Contábil; Analista Econômico Financeiro – Gestão Estatística; Analista Econômico Financeiro – Gestão Financeira; Analista em Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas; Analista em Tecnologia da Informação – Segurança da Informação; e Analista em Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura.

Serão classificados os candidatos aprovados com as maiores notas e, de acordo com os requisitos previstos no edital, até o limite do cadastro de reserva, no qual serão observadas as reservas de vagas legalmente previstas aos negros, indígenas e pessoas com deficiência. A oferta de vagas será realizada conforme necessidades operacionais do Banestes.

Provas. As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, ocorrerão no dia 19 de maio de 2024, para todos os inscritos. Elas consistirão em 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, cada uma com 4 (quatro) alternativas, das quais apenas uma é correta. A avaliação será baseada na pontuação total obtida. Além disso, haverá a avaliação de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, com limite de pontuação em 8,0 (oito) pontos, independentemente da soma dos valores dos títulos apresentados ultrapassar esse valor.

Os candidatos realizarão o processo seletivo no turno da tarde (das 14h às 18h), seguindo o horário oficial de Brasília/DF, de forma simultânea nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no Estado do Espírito Santo. A divulgação do resultado final do concurso, com sua homologação, está prevista para o mês de junho.

O edital completo do concurso público 2024 para o Banestes está disponível no site oficial do banco www.banestes.com.br, na área Publicações Legais, seção “Concurso Público”; e também no site da organizadora do concurso, Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano – Instituto ACCESS, clicando aqui. O processo seletivo tem validade de 18 meses e poderá ser prorrogado por igual período.

Salários e benefícios. A remuneração do Analista Econômico Financeiro no Banestes é de R$ 4.141,50, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo, com carga horária semanal de 30 horas. Para analista em Tecnologia da Informação, o valor é de R$ 5.363,81, também com carga horária de 30 horas.

Além do salário, o Banco oferece um conjunto de benefícios: cesta-alimentação, auxílio-refeição, auxílio-creche/babá, vale transporte, previdência privada, assistência médica e odontológica e participação nos lucros.

Cadastro de reserva. O cadastro de reserva será constituído com base em critérios específicos, reservando 10% (dez por cento) das vagas para candidatos com deficiência, 20% (vinte por cento) para candidatos autodeclarados negros e 5% (cinco por cento) para candidatos autodeclarados indígenas.

O total de vagas no cadastro de reserva (CR) será de 538, distribuídas da seguinte maneira: para Analista Econômico Financeiro – Gestão Contábil serão destinadas 30 (CR); para Gestão Financeira, 20 (CR); para Gestão Estatística, 20 (CR). No caso dos Analistas em Tecnologia da Informação, serão 439 vagas no cadastro de reserva para Desenvolvimento de Sistemas; 18 para Segurança da Informação, e 11 para Suporte e Infraestrutura.