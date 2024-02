A Unidade Básica de Saúde do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, foi o palco da ação de imunização contra a dengue. A ação realizada na manhã desta segunda-feira (26) teve a presença do governador Renato Casagrande e marcou o início simbólico da campanha de vacinação na Região Metropolitana de Saúde.

O Estado recebeu na última quinta-feira (22) a primeira remessa de doses das vacinas contra a dengue para o início da imunização de crianças de 10 e 11 anos em municípios elencados pelo Ministério da Saúde, seguindo definições técnicas do órgão federal. Foram 58.530 doses de vacinas distribuídas para 23 cidades que compõem a Região Metropolitana de Saúde – conforme Plano Diretor de Regionalização da Secretaria da Saúde (Sesa). Nesses 23 municípios, são 58.525 crianças de 10 e 11 anos.

Os 23 municípios contemplados são: Vila Velha, Serra, Cariacica, Vitória, Guarapari, Afonso Cláudio, Viana, Laranja da Terra, Fundão, Itaguaçu, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Ibatiba, Brejetuba, Marechal Floriano, Conceição do Castelo, Itarana, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu.

Durante a ação em Vila Velha, foram vacinadas as crianças: Thais Cecato, 11 anos; Miguel Pessanha, 10 anos; Maria Fernanda Araújo, 11 anos; Lara Rissi Coutinho 10 anos; Marianna Dias, 10 anos e; Kaysla Jasmim de Souza, 10 anos.

“Esse é um ato simbólico para que a gente possa incentivar os pais a preservar a vida dos seus filhos. Estamos fazendo esse chamamento para que os pais possam levar seus filhos de 10 e 11 anos a receber essa imunização contra os tipos 1 e 2 da dengue. Daqui a três meses será aplicada a dose de reforço. Com a ajuda das prefeituras e de todos, vamos trabalhando ainda para eliminar os focos de mosquito, que é o vetor da doença”, pontuou o governador.

Casagrande destacou o diálogo com o Ministério da Saúde para a remessa de mais doses para contemplar também os adolescentes de 14 a 15 anos, que é a faixa etária mais atingida pela doença. “Também estamos na expectativa que os laboratórios brasileiros possam começar a produzir essa vacina. Estamos com 34 mil notificações somente esta semana”, alertou.

Maria Fernanda, agora vacinada, disse estar muito feliz com a vacina. “Eu tive dengue e foi muito ruim. Agora com a vacina vai ser melhor pra gente”, contou.

“A vacinação contra a dengue é uma conquista importante para a saúde pública, porém, ela está apenas começando. Assim cada cidadão pode e deve colaborar no combate aos focos do mosquito, fazendo uma vistoria em suas casas toda semana. Precisamos unir forças para enfrentar essa epidemia”, disse o secretário de estado da Saúde, Miguel Duarte.

As vacinas destinadas para aplicação da segunda dose serão enviadas posteriormente pelo Ministério da Saúde, considerando o intervalo recomendado de três meses para completar o esquema vacinal.

Estiveram presentes na ação, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo; o deputafo federal Victor Linhalis; o deputado estadual Dr. Bruno Resende; e o superintendente Estadual de Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Dados. Desde o início do ano, o Estado registra 38.580 casos notificados de dengue, 14.993 confirmados e 2 óbitos, com 11 óbitos em investigação. Cinco municípios iniciaram a vacinação no último sábado (24): Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Itaguaçu. Já foram aplicadas 2.220 doses da vacina.