Banco oferece taxa a partir de 6,65% ao ano + TR. Com a alta crescente da Selic, mercado alerta para a última oportunidade de garantia de juros baixos.

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou, nessa quinta-feira (17), que, mesmo com a recente alta da taxa básica de juros, a Selic, para 4,25%, maior patamar desde fevereiro de 2020, irá manter a melhor condição atual disponível no mercado de crédito imobiliário do Brasil, com taxas a partir de 6,65% ao ano + taxa referencial (TR), a depender do relacionamento com o banco.

O momento é único para quem ainda deseja realizar o sonho da aquisição da casa própria e garantir o financiamento com uma taxa de juros baixa, pois, com a tendência já confirmada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) de alta consecutiva da Selic, prevista para os próximos meses, é esperado um aumento natural dos juros nas operações de crédito.

“Essa pode ser a última oportunidade para a aquisição de imóveis com o financiamento em condições tão atrativas, pela baixa taxa de juros. Quem comprar um imóvel agora, ainda garante excelentes condições para o financiamento no Banestes”, ressalta o diretor de Negócios da instituição, Hugo Gaspar.

O financiamento pode chegar a até 90% do valor do imóvel, com até 35 anos para pagar. Além disso, os valores gastos com o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e com o Registro do Imóvel podem ser financiados juntamente com o crédito imobiliário, respeitando o limite de 5% do montante total.

A linha de crédito permite ainda a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiamento de unidades de até R$ 1,5 milhão. E o valor da tarifa de avaliação de imóvel do Banestes é uma das menores do mercado.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, comenta a crescente procura pela linha de financiamento no banco. “Com a excelente oferta disponibilizada pelo Banestes, em apenas cinco meses, já batemos a marca de financiamentos imobiliários em todo ano de 2020. Estamos com um processo ágil de atendimento aos clientes, tanto pessoa física quanto jurídica, em todos os municípios do Estado”, disse Casagrande.

Portabilidade do Crédito Imobiliário

O momento é oportuno ainda para quem já tem um crédito imobiliário contratado em outra instituição financeira, deseja reduzir a mensalidade paga e, com isso, fazer uma boa economia. Basta contratar a Portabilidade de Crédito Imobiliário com o Banestes, de forma simples e sem burocracia, sem custos adicionais de impostos, e garantir condições melhores para o financiamento.

Na maioria dos casos, o valor mensal da prestação cai significativamente. De acordo com o diretor Hugo Gaspar, o momento é extremamente vantajoso para realizar a portabilidade. “Existem milhares de contratos de crédito imobiliário que foram efetivados com a Selic a 12%, 13% ou 14% ao ano. Estamos agora com a taxa básica a 4,25%. Temos casos atuais em que um imóvel financiado de R$ 500 mil teve redução de R$ 1,2 mil na prestação mensal, com a portabilidade para o Banestes. Em outros casos, a economia total chega a quase R$ 200 mil no valor do contrato”, ressalta Gaspar.

Os interessados em contratar o crédito imobiliário ou realizar a portabilidade para o Banestes devem entrar em contato com uma das agências do banco. Todas as propostas estarão sujeitas ao processo de análise de crédito.

Saiba mais sobre as condições especiais do Crédito Imobiliário Residencial Banestes:

Taxa de juros a partir de 6,65% ao ano + Taxa Referencial (TR), a melhor condição atualmente no Brasil. Financiamento de até 90% do valor do imóvel pela tabela SAC.

ITBI e Registro do Imóvel financiados juntamente com o crédito imobiliário (até o limite de 5%).

Prazo máximo de financiamento: até 420 meses (35 anos). Pessoas que já têm crédito imobiliário contratado em outra instituição financeira podem realizar portabilidade para o Banestes e, com isso, reduzir o valor mensal das prestações, com taxas mais atrativas. Portabilidade de Crédito Imobiliário no Banestes sem burocracia e sem custos adicionais de impostos.