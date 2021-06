Atrações especiais que contam com a presença de diversos chefs e baristas, estandes de agroindústria e artesanato vão movimentar Cachoeiro nesta semana. A ExpoSul Gastronomia, que começa na quinta-feira (1) e segue até o sábado (3), será realizada no Shopping Sul, no bairro Gilberto Machado.

Em formato híbrido (atividades presenciais e pela internet), o evento contará com a participação de mais de 30 chefs e baristas capixabas e internacionais, além de feira de artesanato, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) e agroindústria.

Serão mais de 12 horas programação, em três dias, com participação de 21 municípios mostrando toda riqueza da gastronomia do sul capixaba. O público poderá visitar o evento das 14h às 20h e haverá transmissão ao vivo pelo YouTube e redes sociais da ExpoSul, das 15h às 19h.

Para participar das aulas oferecidas pelos chefs, basta realizar a inscrição durante o evento, apenas com nome e número de contato. Esse modelo de inscrição faz parte do protocolo contra o coronavírus.

O evento contará com o espaço para aulas com chefs de diferentes municípios e convidados, bate-papo informal e divertido, espaço cafES, aula-show de torra, extração de café e degustação e produção de receitas com chefs internacionais.

Além disso, na quarta-feira (30), haverá uma pré-estreia, que será transmitida pelo YouTube.

“Mais uma vez, a ExpoSul Rural rende homenagens ao produtor rural e oferece ao público urbano a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do campo. Afinal, é da roça que vem o alimento que sustenta a cidade e se transforma em arte pelas mãos dos grandes chefs de cozinha”, frisa o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes.

“A Exposul Gastronomia é uma ótima oportunidade para promover o artesanato do município, além de divulgar a cultura local e os artistas da nossa região. Nosso objetivo é fortalecer o trabalho desses profissionais, para estimular a economia em Cachoeiro. Além do artesanato, os interessados também poderão prestigiar estandes da agroindústria e diversos chefs e baristas, que estarão presentes”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

O evento é uma realização da Prefeitura e do Sindicato Rural de Cachoeiro, com apoio institucional do Sistema Faes | Senar-ES | Sindicatos Rurais e do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Confira a programação

Quarta-feira (30 de junho)

Pré-estreia transmitida pelo YouTube (presencial apenas para convidados)

– 18h45 – abertura de feira B2B para lojistas do Shopping Sul

– 18h55 – Início da transmissão vivo da ExpoSul Gastronomia pelo canal do Youtube da Exposul Rural

– 19h – Hora Empreendedor – programa produzido e transmitido vivo pela ADERES, direto da ExpoSul Gastronomia

– 19h05 – Receita do Chef – aula show com o Chef Gilson Surrage, no Espaço Gourmet

– 19h30 – Anúncio dos premiados do concurso do Mês dos Namorados, do Shopping Sul

– 19h40 – Hora do Café – aula show com convidados do barista Marcelo Moreno, no Espaço CafES/Senar

Convidados da vez: mestre de torra Franciele Ferreira e baristas Rodrigo Ribeiro e Rafael Pedra, cafeteria Duck Bill, do Shopping Sul

– 20h – Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidados da vez: chefs vencedores do Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos

– 20h30 – Cultura Regional

Convidado da vez: Fábio Coelho, Fábrica de Pios Coelho, de Cachoeiro de Itapemirim

Quinta-feira (1º de julho)

– 15h – abertura oficial do evento – Início da transmissão ao vivo da ExpoSul Gastronomia pelo canal do Youtube da Exposul Rural

Participação de chefs e autoridades convidadas

– 15h30 – Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidado da vez: Chef Ricardo Silva, Cozinha Rústica, Vargem Alta e agroindústria Taefrut, de Rio Novo do Sul

– 15h50 – Orgulho Capixaba – bate-papo com o Sebrae sobre Indicação Geográfica (IG) dos cafés do Espírito Santo

– 16h10 – Direto do Município – turismo e gastronomia do Sul Capixaba

Direto de: Conceição do Castelo, com participação da Chef Lucineia Pagio

Participação do presidente da APES – Associação de Portugueses do Espírito Santo

– 16h35- Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidados da vez: Chef Nayara Soares, bistrô Ubud Café, de Vitória; Agroindústria Da Terra Produtos, de Laranja da Terra; e chef Fabiano Giori, instrutor do Senar ES

– 17h – Hora do café – aula show de torra e extração com convidados do barista Marcelo Moreno, consultor do Senar

Convidados da vez: Mestre de torra Franciele Ferreira e baristas Lucimara do Espaço do Barista (Vitória), e Lucia Helena, da cafeteria Make a Coffee, também de Vitória

– 17h35 – Receita do chef – aula show no Espaço CafES

Convidada da vez: chef Kelly Feitosa, instrutora do Senar/ES, com o prato Torta de banana com café

– 17h50 – Direto do Município – turismo e gastronomia do Sul Capixaba

Direto de: Divino de São Lourenço, com participação da Chef Bárbara Machado, Restaurante Flores e Sabores, de Patrimônio da Penha/ Divino de São Lourenço

– 18h20 – Delícia de Longe – receitas que vêm do estrangeiro

Convidado da vez: chef Matias Carrera, de Buenos Aires/ Argentina

– 18h10 – Orgulho Capixaba – bate-papo com a pesquisadora Fabiana Ruas, do Incaper, sobre plantas da floresta

– 18h35 – Receita do chef – aula show no Espaço CafES

Convidada da vez: chef Kelly Feitosa, instrutora do Senar/ES, com o prato Cheesecake para dietas especiais (zero glúten, zero lactose ou zero açúcar)

– 18h50 – Orgulho Capixaba – bate papo com o Convention Bureau das Montanhas Capixabas sobre Indicação Geográfica (IG) do torresmo prensado e pé de moleque de macadâmia

– 19h – Roda de Chefs – encontro divertido e informal de chefs em torno de uma panela

Prato do Dia: Arroz do Marechal, com participações da Chef Rita de Freitas, da Pousada Recanto da Mata, Marechal Floriano, do chef Felipe Stein, de Anchieta, chef Kátia, do restaurante Banana Food, do Shopping Sul e da agroindústria Pimentas Gold, de Presidente Kennedy

Sexta-feira (2 de julho)

– 14h10 – Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidado da vez: chef Fabiano Giori, instrutor do Senar ES, com o prato Tilápia ao molho

– 15h – Início da transmissão vivo da ExpoSul Gastronomia pelo canal do Youtube da Exposul Rural

Participação de chefs e autoridades convidadas

– 15h25 – Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidados da vez: Chef Rafael Teixeira, de Venda Nova do Imigrante e agroindústria Bel Fungo, de Domingos Martins, com os pratos Soteco tradicional e Soteco vegano, chef Dalza Simonato com sorvetes Alegratto, de Jerônimo Monteiro e agroindústria chocolates Popol Vuh, de Atílio Vivácqua

– 15h50 – Orgulho Capixaba – bate-papo com o Sebrae sobre Indicação Geográfica (IG) dos cafés do Espírito Santo

– 16h – Receita do chef – aula show no Espaço CafES

Convidada da vez: chef Kelly Feitosa, instrutora do Senar/ES, com o prato pé-de-moleque de café

– 16h10 – Direto do Município – turismo e gastronomia do Sul Capixaba

Direto de: Marataízes, com participação da Chef Christian Schayder, do restaurante Falésias Beach

– 17h – Hora do Café – aula show com convidados do barista Marcelo Moreno, no Espaço CafES/Senar

Convidados da vez: mestre de torra Mário Zardo, especialista em cafés da montanha e a barista Lara Altoé, da cafeteria Altoé da Montanha, de Venda Nova do Imigrante

– 17h10 – Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidadas da vez: Marly da Tapioca, de Iriri, Anchieta e agroindústria D’Aviano, de Alegre

– 17h20 – Delícia de Longe – receitas que vêm do estrangeiro

Convidados da vez: Rossana Ávila e chef Philip Markijohn – de Jacksonville, Flórida/EUA; Priscilla Martins, de Perth, Austrália Ocidental

– 17h35 – Direto do Município – turismo e gastronomia do Sul Capixaba Direto de: Venda Nova do Imigrante, com participação do Chef Renato Santos, restaurante Nossa Vida, Venda Nova do Imigrante

– 18h30 – Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidadas da vez: chef Kênia Mota, restaurante Batelão, Castelhanos/ Anchieta; chefs Cláudia e Gabriela, Gastrochef, Vitória e agroindústria Linguiça Thompson, de Rio Novo do Sul

– 19h- Roda de Chefs – encontro divertido e informal de chefs em torno de uma panela

Prato do dia: Massas ao molho, com a participação da chef Cravelina Maria, da Chef Ana Venturim, do chef Luciano Faé, do chef Renato Santos e das agroindústrias Massas Venturim e Luzia e Nair, de Venda Nova

Sábado (3 de julho)

– 14h10 – Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidado da vez: chef Fabiano Giori, instrutor do Senar ES

– 15h – Início da transmissão ao vivo da ExpoSul Gastronomia pelo canal do Youtube da Exposul Rural. Participação de chefs e autoridades convidadas

– 15h20 – Receita do Chef – aula show com convidados do Chef Gilson Surrage no Espaço Gourmet

Convidada da vez: Chef Ivane Rezende, restaurante Panela de Barro, Cachoeiro de Itapemirim

– 15h35 – Hora do café – aula show de torra e extração com convidados do barista Marcelo Moreno, no Espaço CafES/Senar

Convidados da vez: mestre de torra Tales da Silva de Souza (Cafesul, especialista em torra de conilon), Artur, barista da Aryabe Café & Bistrô, de Anchieta,

Mesa Posta- Café Colonial Pó de Mulheres, da Cafesul, Muqui

– 15h50 – Orgulho Capixaba – bate-papo com o Sebrae sobre Indicação Geográfica (IG) dos cafés do Espírito Santo.

Convidado da vez: Renato Theodoro, presidente da Cafesul

– 16h05 – Direto do Município – turismo e gastronomia do Sul Capixaba

Direto de: Anchieta, com a participação da chef Layza Garcia, restaurante Moqueca do Garcia, da praia de Ubu, do chef Ragner da Mata, do restaurante Papaco’s, da praia de Castelhanos e do chef Gilson Surrge, da praia de Iriri

– 16h45 – Receita do Chef

Convidados da vez: chef João Felipe, Restaurante Toca da Truta, Ibitirama e agroindústria Mariolas Laquini, de Rio Novo do Sul

– 17h00 – Direto do Município – turismo e gastronomia do Sul Capixaba

Direto de: Muqui, com a participação do Chef Anderson Facine, do sítio Pé de Serra

– 17h40 – Orgulho Capixaba – bate-papo com o Convention Bureau dos Vales e do Café

– 17h50 – Receita do Chef

Convidados da vez: grupo Muladeiros de Respeito, chefs country Alexandre e Simon

– 18h – Hora do café – aula show de torra e extração com o barista Marcelo Moreno, no Espaço CafES/Senar

Drink da hora: tropeiro gelado

– 18h15 – Delícia de Longe – receitas que vêm “do estrangeiro”

Convidados da vez: Paulo Randow e chef Dulcineia, Pará/ Amazônia

– 18h30 – Roda de Chefs – encontro divertido e informal de chefs em torno de uma panela

Pratos do Dia: Panzanela, com participação do chef Hamilton Martins, e acochadinho de bacon com calabresa, com Maria Izabel e Clovis Ceará