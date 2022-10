Vila Velha é o município que carrega um dos maiores bens culturais do estado do Espírito

Santo, representando um importante fator de orgulho que a sua população tem de seus

costumes, ainda mais por ser motivo de união das famílias em torno de tradições, artes e

ofícios que envolvem e conectam várias gerações, destacando o balneário da Barra do Jucu

e o Sítio Histórico da Prainha que perpetuam o nosso patrimônio imaterial, o congo,

através das bandas Mestre Alcides, Mestre Honório, Tambor Jacaranema, Raízes da Barra

e Beatos de São Benedito.

A valorização destes costumes e tradições, é fundamental no processo de fortalecimento

da identidade local, de maneira que as comunidades se reconheçam como parte

integrante do seu Patrimônio Cultural. Desta forma, nos dias 20, 21, 22 e 23 de outubro

de 2022, a Barra do Jucu será berço da 1ª Semana Municipal do Congo, com realização na

Praça Pedro Valadares, a partir das 19h, com atrações musicais, feira de artesanato,

comidas e bebidas.

É importante destacar que a Semana Municipal do Congo de Vila Velha é um projeto de

lei de autoria do vereador Joel Rangel, com sanção do prefeito Arnaldinho Borgo, uma

grande vitória para a cultural local.

Celebrar o nosso patrimônio imaterial através da realização deste grande evento, só

reforça o interesse do município em perpetuar o legado de gerações, através da difusão

de atividades culturaissalutares, ao ar livre, apresentando para a sociedade os fazeres dos

detentores dos saberes da cultura tradicional canela verde, por meio da regência dos

mestres e mestras das cinco bandas de congo.

“Importante reconhecimento da cultura popular do Congo, fomentando assim o seu

fortalecimento, de uma manifestação genuína canela-verde. Preservar o patrimônio

histórico e cultural de Vila Velha é prioridade na nossa gestão liderada pelo prefeito

Arnaldinho Borgo. Retomando a vocação turística e cultural da nossa cidade, com

geração de emprego e renda” Manoel Goes, subsecretário de Cultura de Vila Velha.

“Apresentei o projeto de lei criando a semana municipal das bandas de Congo querendo

valorizar nossa cultura e aqueles que integram nossas bandas com tanta dedicação” Joel

Rangel, vereador de Vila Velha.

Veja a programação dos quatro dias de evento:

1º dia (20/10/22 – quinta-feira)

19h – Apresentação Musical: Banda de Congo Mirim da ABECA

19h45 – Exibição Audiovisual: DOC Mestre Alcides, de Inara Novaes

20h30 – Apresentação Musical: Banda de Congo Mestre Alcides

22h – Encerramento

2º dia (21/10/22 – sexta-feira)

19h – Exibição Audiovisual: Aniversário de 22 anos da Banda de Congo Tambor Jacaranema

19h45 – Apresentação Musical: Quarteto Barrense

20h30 – Apresentação Musical: Banda de Congo Tambor Jacaranema

22h – Apresentação Musical: Quarteto Barrense

23h – Encerramento

3º dia (22/10/22 – sábado)

19h – Exibição Audiovisual: DOC Mestre Honório e Madalenas do Jucu

20h00 – Apresentação Musical: Grupo de Congo Madalenas do Jucu

21h30 – Apresentação Musical: Banda de Congo Mestre Honório

23h – Encerramento

4º dia (23/10/22 – domingo)

18h – Exibição Audiovisual: DOC Raízes da Barra e DOC Beatos de São Benedito

19h – Apresentação Musical: Banda de Congo Raízes da Barra

20h30 – Apresentação Musical: Banda de Congo Beatos de São Benedito

22h – Encerramento

A 1º Semana do Congo de Vila Velha é uma realização da Associação de Moradores da

Barra do Jucu – AMORABARRA e a Trilha Um Eventos, contando com o apoio do Museu

Vivo da Barra do Jucu, A Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta – ABAPA,

o Bloco Surpresa, a Associação Beneficente da Criança e Adolescente – ABECA e a

Prefeitura Municipal de Vila Velha através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

– SEMCULT e a Comissão Municipal de Eventos – COMUNE.

Serviços nos quatro dias:

Feira livre de artesanatos, comidas e bebidas;

Atrações musicais populares e tradicionais;

Exibições audiovisuais;

Horários a partir das 19h