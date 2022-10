No próximo sábado (22), os capixabas terão mais uma oportunidade para ampliar as coberturas vacinais de crianças e adolescentes, com o Dia D de vacinação. Pactuado entre Estado e municípios, o mutirão do mês de outubro tem como expectativa a aplicação de 30 mil doses.

A Secretaria da Saúde (Sesa) destaca a importância da ação para que a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes possa ser colocada em dia, atualizando as doses que ainda faltam ser aplicadas.

Serão ofertadas doses referentes às campanhas nacionais de Multivacinação, contra a Poliomielite, Influenza, além das doses da campanha contra a Covid-19. As doses serão aplicadas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação indicado para cada idade.

Quais vacinas serão ofertadas?

Além das doses contra a Covid-19 para crianças e adolescentes, as vacinas contra a Poliomielite (VIP e VOP) e a Influenza para crianças serão disponibilizadas para atualização da caderneta de vacinação.

Também poderão ser aplicadas doses de Hepatite B, Pentavalente (DTP/Hib/HB), Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (Conjugada), Meningocócica C (Conjugada), Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY (Conjugada), HPV quadrivalente, Dupla adulto (difteria e tétano adulto – dT) e dTpa.