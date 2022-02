Café de La Musique é interditado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (27). Auto de infração alega que a casa estaria com “sistema de controle de público ineficiente”. As apresentações das bandas “Sorriso Maroto”, “Parangolé” e “Vou Zuar” não aconteceram.

Hoje a casa de shows localizada em Meaípe soltou uma nota. Confira a nota completa enviada a nossa redação.

Nota Oficial Cafe de La Musique Guarapari – 28.02.22 – Sunset Carnival

Como informado ontem (27), o Cafe de la Musique foi surpreendido em cima do horário de início do evento que a casa estaria interditada pelo Corpo de Bombeiros sob alegação de que o “sistema de controle de público é ineficiente”

Iniciamos então a busca para entender o que estaria errado sendo que a casa possuía todos os alvarás, inclusive do Corpo de Bombeiro, que esteve presente fiscalizando para abertura da casa e durante todos os eventos do verão, considerando que em momento algum foi questionado nada sobre o tema.

Assim, foi solicitado às pressas uma nova vistoria, que ocorreu na noite de ontem ainda, culminando na desinterdição da casa hoje no início da tarde.

Surpreendentemente, sem que nada fosse alterado, ou seja, flagrante interdição descabida na data de ontem, no horário de início do evento, com artistas já na cidade com caches pagos, aviões, hotéis, toda equipe de bar, produção, decoração, iluminação, dentre outros, colocando o empreendedor que investe no estado em situação de extrema de vulnerabilidade.

Então, em decorrência da insegurança jurídica que o Cafe de la Musique Guarapari vem sofrendo por parte das autoridades e consequentes prejuízos, não só financeiros mas também morais, com sua imagem perante os clientes, fica decidido cancelar toda a programação do Carnaval.

No que tange as devolução, será iniciada de forma imediata através do site Brasil Ticket.

Destacamos que nenhum cliente ficará prejudicado e pedimos mais uma vez nossas sinceras desculpas.

Infelizmente o turismo capixaba sofre mais um duro golpe. Dessa forma, estamos cancelando também nossa programação do feriado da Semana Santa e avaliaremos a continuidade do Cafe de La Musique na cidade de Guarapari – Espírito Santo.

Guarapari, 28.02.2002

Atenciosamente,

Direção Cafe de la Musique