Equipe PRF durante fiscalização no km 345 da BR101,ontem (10) em Guarapari, abordou o caminhão SCANIA, cor branca, que transportava carga de rocha ornamental de 31 toneladas. Durante fiscalização foi constatado que o motorista não havia cumprido o descanso obrigatório.

Dentro do cabine do caminhão foi encontrado no painel do veículo uma cartela contendo 13 (treze) comprimidos de rebite, nome comercial “nobésio sem limite”, substância que promove, inicialmente, o estímulo para manter o condutor acordado além do seu limite físico-psíquico com posterior redução drástica de sua capacidade de direção e controle do veículo automotor.

Importante frisar que o rebite é uma droga derivada de anfetamina, altamente estimulante e que atua diretamente no sistema nervoso central, fazendo com que as capacidades físicas e psíquicas fiquem mais rápidas por um período determinado, depois de algumas horas sem dormir a pessoa perde a noção da realidade, cria uma mistura de sensações no cérebro, ocasionando paranoia, síndrome de perseguição e outros problemas associados, levando perigo aos usuários das rodovias brasileiras.

O condutor afirmou que havia utilizado a droga e fazia uso constante para prolongar o tempo de direção e assim aumentar o valor recebido no transporte, pois conseguiria fazer mais viagens num espaço menor de tempo. Afirmou ainda que a droga foi adquirida por R$ 30,00 (trinta reais) em um posto de combustível no município de Arizona/PE.

Condutor e a droga foram encaminhados para o DPJ responsável no município.