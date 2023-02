Nada melhor do que curtir o Carnaval de Vitória e ganhar uma renda extra. A Prefeitura de Vitória, por meio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), disponibilizou 28 barracas para famílias que moram no bairro Mário Cypreste, onde fica o Sambão do Povo, para que possam comercializar seus produtos nos dias de desfiles das escolas de samba.

Vilma Souto é uma dessas ambulantes. Moradora do bairro há 20 anos e trabalhando como ambulante há 14, ela conta a sua experiência: “Comecei pisando, amassando barro em cima de tábuas e colocando papelão e cadeira. A gente vendia e recolhia tudo. Começamos assim e hoje estamos aqui hoje vendendo comidas, salgados e bebidas. É muito gostoso trabalhar aqui, hoje em dia, todo mundo quer essa barraca. É uma satisfação trabalhar aqui. Me divirto, vejo as escolas e o povo passando alegre. Todo ano é sempre a mesma coisa, eu vendo tudo. Com o dinheiro que eu ganho aqui , dá pra comprar uma geladeira, um fogão novo… Vale a pena”.

Já Ester Alves, moradora do bairro há 12 anos, trabalha com bebidas e possui um empreendimento no bairro. Há oito anos ela vem aos desfiles para garantir uma renda a mais para a família. “Vale muito a pena vir. É uma renda extra que a gente espera. Além do nosso trabalho, é uma renda bem superior. Dura vários meses”, disse a ambulante, que disse que a preparação para o trabalho começa logo cedo no dia do desfile, às 9 horas. “Sobra pouco tempo pra descansar, mas vale a pena. Depois é só pegar umas férias e relaxar”.