No dia 4 de maio, acontecerá a 4ª edição da Descida Ecológica: Expedição do Rio Novo, um evento organizado pela Equipe “Amigos do Remo”, em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Novo e a Prefeitura de Piúma.

O principal propósito é conscientizar sobre a importância da preservação da Bacia Hidrográfica e destacar a beleza natural e o valor econômico do Rio Novo, que atravessa os municípios participantes. Além disso, a Descida Ecológica promove a prática de ecoesportes, proporcionando conexão com a natureza de forma sustentável.

Trajeto. O evento começa às 7h30, na ponte antes do pedágio de Rio Novo, com café da manhã e momentos de confraternização no Monumento Natural Frade e a Freira. Os participantes seguirão então a descida do rio em caiaques, barcos ou stand-up até o Canal de Itaputanga, em Piúma, onde poderão apreciar a vista do Monte Aghá.

Recomendações. Segundo a prefeitura, durante o trajeto, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil garantirão a segurança. Recomenda-se que os participantes levem água, alimentos leves, protetor solar, boné e outros itens para proteção contra o sol, desfrutando assim de um momento único em contato com a natureza.

Participe da Descida Ecológica: Expedição Rio Novo, inscreva-se clicando aqui.