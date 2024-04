Neste sábado (27), Vila Velha receberá mais uma competição de canoa havaiana. Na Praia da Costa, próximo à colônia dos pescadores, acontece a 2ª Etapa do Campeonato Estadual de VA’A, a partir das 7 horas, que vai reunir 700 atletas de todo o estado. Segundo a prefeitura, o evento promete disputas acirradas e emocionantes.

O campeonato é realizado pela Federação de VAA do Espírito Santo e organizado pela BEX Marketing e Eventos, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha.

Modalidades. Os percursos das provas serão de 7 quilômetros e terá a largada às 7h, para as categorias JR 16, Estreante, Paravaa, para atletas acima de 60 e 70 anos. A prova de 10 quilômetros, com largada programada para às 9h30, será destinada às categorias Mistas, JR 19, Open, para atletas acima de 40 e 50 anos.

E o percurso de 16 quilômetros, com largada programada para 12h, abrange as categorias JR 19, Open, atletas acima de 40 e 50 anos (exceto Mistas). As inscrições já estão encerradas. A premiação será às 15h. Os atletas vencedores em suas categorias serão premiados com medalhas.

As informações sobre as regras da competição podem ser conferidas no site: www.vaaes.com.br