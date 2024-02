A folia está garantida em Anchieta durante o carnaval 2024. Além de diversos blocos, matinês e marchinhas, a sede e os principais balneários serão animados por 60 shows musicais. Bandas regionais irão agitar os foliões em palcos montados na sede, Castelhanos, Iriri, Ubu, Coqueiro e na Praia de Inhaúma.

Na sede os shows começam a partir das 22h. Mas antes desse horário haverá matinês e desfile de blocos. Já em Castelhanos, Praia do Coqueiro e na Praia de Inhaúma as bandas começam a tocar a partir da tarde, por volta das 13h30. Em Ubu e Iriri a programação das bandas inicia às 19h.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Turismo, a programação foi preparada para promover um carnaval família, resgatando as tradições dos blocos de rua e as marchinhas. As matinês irão acontecer de sábado a terça, sempre às 17h30, no Pavilhão do Carnaval, que será montado na Praia Central. Também haverá matinê em Iriri.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

SEDE – ARENA NA PRAIA CENTRAL

SEXTA – 09/12

22H – SHOW COM LUÍSA ANDRADE

00H – BANDA AGITAÊ

SÁBADO – 10/02

17H30 – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval – Praia Central

22H – BANDA CHEIRO DA COR

00H – BANDA PELE MORENA

DOMINGO – 11/02

17H30 – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval – Praia Central

22H – NEW PLACE BAND

00H – MATHEUS EMIS

SEGUNDA – 12/02

17H30 – MATINÊ

22H – BANDA MC6

00H – FERNANDA PÁDUA E BANDA

TERÇA – 13/02

17H30 – MATINÊ – Pavilhão do Carnaval – Praia Central

22H – ALAN VENTURIN E BANDA

00H – BANDA TOMAÊ

SEDE – BLOCOS DE CARNAVAL

SEXTA – 09/02

08H – BLOCO DA SAÚDE (RUA DO CARMO x MERCADO DE PEIXES)

18H – BLOCO 100% NATURAL KIDS (CAMPO)

19H – BLOCO RESSACA DO GALO (PRAIA CENTRAL)

20H – BLOCO PEGUE O POMBO (ROTATÓRIA CANTA GALO)

SÁBADO – 10/02

19H – BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO (PRAIA CENTRAL)

21H – KEPANAGOD É ESSE? (CAMPO)

21H – KULTO PARAGUAI (PRAIA CENTRAL)

DOMINGO – 11/02

14H – MATINÊ BLOCO DAS BICHAS (ROTATÓRIA CANTA GALO)

17H – BLOCO DA FAMÍLIA (PRAÇA DAS GARÇAS)

19H – BLOCO PUXADINHO (PRAÇA DOS IMIGRANTES)

20H – SAÍDA DO BLOCO DAS BICHAS PARA O CENTRO

21H – JARAGUÁ (CASA DA CULTURA)

SEGUNDA – 12/02

16H – BLOCO DA SOLIDARIEDADE (PRAÇA DAS GARÇAS)

19H – BLOCO RESSACA DO GALO (PRAIA CENTRAL)

21H – KEPANAGOD É ESSE? (CAMPO)

21H – KULTO PARAGUAI (PRAIA CENTRAL)

TERÇA 13/02

21H – JARAGUÁ (CASA DA CULTURA)

BALNÁRIO DE CASTELHANOS

SEXTA – 09/02

20H – MARCELO RIBEIRO E BANDA

22H – BANDA CHEIRO DA COR

SÁBADO – 10/02

14H – BLOCO BAFO DO GATO (Em frente ao Papacos)

14H – REDER MATOS E BANDA

17H – PRATEADO ELÉTRICO

19H- BANDA GANDAIA

21H30 – BANDA AUGE

DOMINGO – 11/02

13H30 – BLOCO NA MÃO DO PALHAÇO ( Prox. Ao Restaurante Batelão)

14H – BLOCO FOGO NO BARQUINHO (Próximo ao Quiosque Pitanga)

16H – ACADÊMICOS DE IRIRI

19H -ALAN VENTURIN E BANDA

21H30 – BANDA COMICHÃO

SEGUNDA – 12/02

14H – GRUPO REVOADA

17H – GRUPO PAGODEOU

19H30- HUDSON XAVIER E BANDA

21H30 – LÉO ZANOL E BANDA

TERÇA 13/02

15H – ACADÊMICOS DE IRIRI

19H- THIARLYS E MELINA

21H30 – BANDA UAU

BALNEÁRIO DE IRIRI

SEXTA 09/02

18H – BLOCO SACAROLHA NA AVENIDA PRINCIPAL

21H – EMERSON XUMBREGA

00H – BANDA KS10

SÁBADO – 10/02

17H – BLOBO ACADÊMICOS DE IRIRI NA PRAIA DA AREIA PRETA

18H – BLOCO DO PIRU

21H – MARCUS RAUTA

00H – BANDA NEON

DOMINGO – 11/02

16H – GRUPO SANGUE BOM

17H30 – MATINÊ NO IRIRI PRAIA CLUBE

18H15 – BLOCO DO PIRU

21H – MARCELO RIBEIRO

00H – LÉO LIMA

SEGUNDA – 12/02

17H – BLOCO ACADÊMICOS DE IRIRI NA PRAIA DA AREIA PRETA

18H – BLOCO SACARROLHA NA AVENIDA PRINCIPAL

18H – BLOCO DO PIRU

21H – BANDA TOMAÊ

00H – BANDA PELE MORENA

TERÇA – 13/02

19H – VICTOR ROSA E BANDA

21H – NEW PLACE BAND

00H – FERNANDA PÁDUA E BANDA

*Os shows acontecerão na Praia Costa Azul.

BALNEÁRIO DE UBU

SEXTA – 09/02

21H30 – SHOW COM TUPÃ MARQUES

00H – RICKSON MAIOLI E BANDA

SÁBADO – 10/02

17H30 – BLOCO UBURRO ELÉTRICO (Cantinho da Mulata)

19H – GRUPO REVOADA

21H30 – FERNANDA FONTES

00H – BANDA TOMAÊ

DOMINGO – 11/02

15H – BLOCO SAMBACU (Prox. ao Cantinho da Mulata)

16H30 – BLOCO URUBU (Quiosque Além Mar)

19H – TON OLIVER E BANDA

21H30 – BARROZINHO

00H – BANDA UAU

SEGUNDA – 12/02

17:30 – BLOBO UBURRO ELÉTRICO (Cantinho da Mulata)

19H – GRUPO SAMBLECK

21H30 – NEW PLACE BAND

00H – BANDA OJU OBÁ

TERÇA – 13/02

21H – BANDA PRESTÍGIO

00H – BANDA AGITAÊ

PRAIA DO COQUEIRO

SÁBADO – 10/02

13H – BANDA DE MARCHINHAS

15H30 – GRUPO SAMBLECK

DOMINGO – 11/02

13H – HUDSON XAVIER E BANDA

16H – TARADOS EM SAMBA

SEGUNDA – 12/02

13H – BANDA DE MARCHINHAS

16H30 – TON OLIVER E BANDA

TERÇA- 13/02

13H – WEMERSON ARAÚJO

16H – GRUPO REVOADA

PRAIA DE INHAÚMA

SÁBADO – 10/02

13H – WEMERSON ARAÚJO

15H30 – BANDA SANTARÉNS

DOMINGO – 11/02

13H – BANDA TROPICAL BRASIL

15H30 – GRUPO SAMBLECK

SEGUNDA – 12/02

13H – TON OLIVER E BANDA

15H30 – BANDA DE MARCHINHAS

TERÇA -13/02

13H – BANDA DE MARCHINHAS

15H30 – HUDSON XAVIER E BANDA

OUTROS BLOCOS:

BAILE DE MÁSCARAS

Centro do Idoso, no dia 08/02 – a partir das 17h.

CHAPADA DO Á

BLOCO DA CHAPADA

Sexta dia 09/02, às 20h, na praça da comunidade.

PRAIA DE PARATI

BLOCO DA PESCADINHA

Sábado 10/02 e Segunda 12/02, às 19h, no deck de parati.

BAIXO PONGAL

BLOCO DA MURIÇOCA

Domingo, 11/02 às 14h.

ITAPEÚNA

BLOCO VÓ ZELHA

Sábado, 10/02 às 19h.