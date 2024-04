Vila Velha vai sextar com a novidade do momento: mais de 320 patinetes começam a operar na cidade a partir desta sexta-feira (26/04). Os modelos são os mesmos que operam nas cidades de Curitiba e Florianópolis. O aluguel tem tarifas variadas, de acordo com horário e os dias da semana.

Os patinetes ficarão distribuídos em 142 pontos de estacionamentos virtuais, que podem ser acompanhados no aplicativo da empresa JET, disponível clicando aqui, responsável pela oferta do serviço em Vila Velha. No app os pontos de retirada e estacionamento serão identificados pela letra “P”.

Os patinetes vão poder circular dentro de uma área delimitada pela empresa entre o Boulevard Shopping, passando pelas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e da Costa, até o Farol Santa Luzia e chegando ao Parque da Prainha. Todos os trechos foram vistoriados e passaram por mapeamento da equipe de engenharia da empresa. O usuário pode acompanhar o limite de alcance do patinete clicando aqui.

Para evitar acidentes os patinetes terão velocidade máxima permitida e será controlada por GPS, de acordo com a região de circulação dos veículos. Quando estiverem trafegando por ciclovias e ciclofaixas, a velocidade máxima será de 20 km/h. Nas demais vias da cidade não ultrapassará 15 km/h. Em áreas de segurança, a velocidade limite será de 6 km/h.

Nas zonas de velocidade controlada, em grande circulação de pedestres e interesse cultural, os equipamentos vão reconhecer geograficamente as áreas de velocidade controlada e efetuam a redução de velocidade automaticamente.

Os patinetes são equipados com amortecedor, farol, lanterna traseira, seta, freio dianteiro e traseiro, com luz de freio, buzina, indicador de velocidade e de nível de bateria, suporte de celular com carregamento por indução e GPS que monitora localização do equipamento em tempo real, além de sistema antifurto.

Tarifas

A locação contará com tarifas diferenciadas, de acordo com horário e dia da semana. Entre 5h e 17h o valor da ativação será de R$ 2 e R$ 0,40 por minuto utilizado. Entre 17h e 5h o valor da ativação será de R$ 3 e R$ 0,70 por minuto de utilização. Sábados e domingos o valor da ativação será de R$ 3, com o preço da minutagem variando entre R$ 0,70 das 5h às 17h e R$ 0,90 entre 17h e 5h.

O pagamento será feito de forma digital, via aplicativo e poderá ser feito via cartão de crédito ou Pix. A empresa vai manter canais abertos de contato com os usuários do sistema via email: [email protected] e telefone com whatsapp e telegram +55 (13) 991374203.