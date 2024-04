Na tarde de hoje (27), uma pessoa ligada ao PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, entrou em contato com a nossa redação e informou que o partido não está passando por um bom momento na cidade. A intenção do partido é lançar o deputado estadual, delegado Danilo Bahiense, como candidato. No entanto, parece que o deputado não mantém boas relações com o presidente do partido em Guarapari.

Bloqueado. “Ele chegou ao ponto de bloquear o telefone do presidente do PL na cidade, Vinicius Lino”, disse a fonte. O portal 27 tentou entrar em contato com Lino, mas ele respondeu que está em um curso e não pode nos atender no momento.

Na mesma tarde, pré-candidatos a vereador pelo PL divulgaram uma carta expressando sua preocupação e confirmaram a história:

“Nós, pré-candidatos a vereadores do Partido Liberal, estamos perplexos com a situação de termos um candidato a prefeito em nosso partido que vem a Guarapari realizar reuniões com pessoas de outros partidos e não nos procura para dialogar. Atualmente, em Guarapari, o PL está dividido entre os pré-candidatos a vereador e o candidato a prefeito”, diz parte da nota divulgada.

De acordo com a nota, “enquanto outros partidos já estão montando estratégias para as eleições, nós estamos sem saber o que fazer. Danilo Baiense não nos atende e até bloqueou o atual presidente do PL Guarapari em seu WhatsApp. Política se faz em grupo!”