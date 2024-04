O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta segunda-feira (22), o início da entrega do Cartão Reconstrução, direcionado às famílias residentes nos 13 municípios capixabas mais impactados pelas fortes chuvas do mês de março. O valor do auxílio foi reajustado para R$ 3,5 mil, com previsão de atendimento a cerca de 17 mil famílias. O investimento estadual previsto é de mais de R$ 60 milhões.

Municípios. Serão contempladas famílias residentes nos municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

“Hoje completa um mês do fenômeno ambiental extremo que atingiu 13 municípios da região sul do Estado, principalmente Apiacá e Mimoso do Sul, onde infelizmente tivemos a perda de vidas. Desde então, trabalhamos para o restabelecimento da normalidade nessas cidades. Criamos linhas de financiamento sem juros ou com juros subsidiados para empreendedores, além disso, isentamos a população de alguns tributos e taxas, incluindo, a tarifa de água. Outra medida foi a distribuição do Cartão Reconstrução, que é mais uma forma de ajudarmos as famílias a recuperarem a normalidade de suas vidas”, afirmou o governador.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, explica que a determinação do governador é para que todas as famílias que têm direito ao auxílio o recebam o mais rápido possível. “Nossas equipes estão há 15 dias trabalhando para garantir que o Cartão Reconstrução possa chegar a quem realmente precisa, no menor espaço de tempo possível, com eficácia e transparência de todo processo”, disse.

Pagamento. O pagamento do benefício será liberado por lotes mensais, à medida que o processo de triagem da documentação das famílias for feito. A previsão é que o pagamento do segundo lote aconteça no dia 17 de maio. Um calendário de pagamento será disponibilizado no site da Setades, nas próximas semanas.

Nos municípios de Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, que tiveram os equipamentos públicos afetados de forma mais significativa, o Governo do Estado intensificou a atuação de equipes para restabelecer o atendimento à população. Para agilizar o processo de obtenção do benefício, servidores da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em parceria com servidores municipais, estão fazendo a triagem in loco para cadastramento e a validação das famílias que têm direito ao Cartão Reconstrução.

