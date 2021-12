Na semana passada um grupo de empresários realizou uma ação social para crianças carentes, levando muita alegria e diversão. A festa teve brinquedos, lanches, atrações infantis, presentes. Foi um dia importante para confraternizar e levar um dia especial para as crianças.

O evento aconteceu no B27 Beach Club, no Siribeira no Centro de Guarapari. Segundo o Produtor da Casa Dieguito, a ação destes gestores já vem da Família Almeida e do Grupo Informal há alguns anos. Ainda segundo ele o ideal é que casa um faça sua parte.

Um dos sócios destacou a importância da ação social. “Mais agora que temos uma casa de referência, nossa ideia é não somente ter feito a ação como de costume, mais também incentivar outras casas de entretenimento a fazer o mesmo em prol das crianças carentes”, disse o sócio diretor do B27 Demétrius Almeida.