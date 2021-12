O governo de Renato Casagrande (PSB), através da Secretaria Estadual da Educação (Sedu) liberou, na manhã desta segunda-feira (13), um repasse financeiro de mais de R$ 6 milhões para as 40 escolas da Rede Estadual que contarão com a oferta de Tempo Integral no próximo ano. O recurso, publicado no Diário Oficial do Estado, por meio da Portaria nº 307-R, atende ao Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe).

A gestão da verba deverá abranger demandas de acordo com o contexto em que cada unidade escolar está inserida, tais como: despesas com contador, manutenção, material de expediente, aquisição de material de consumo, realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar, implementação de projeto pedagógico, contratação de Internet, videomonitoramento, desenvolvimento de atividades educacionais, entre outras demandas.

CONFIRA AQUI A PORTARIA