O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta segunda-feira (18), a publicação do Edital para execução das obras de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Rio Formate, nos municípios de Cariacica e Viana. Serão investidos R$ 16,3 milhões na construção de reservatório de amortecimento de cheias e parque linear, além da limpeza, retificação e ampliação da calha do rio. Durante o evento, também foi anunciado o início das obras dos sistemas de esgotamento sanitário em 19 bairros de Cariacica.

“Durante as chuvas da semana passada, vimos algumas pessoas em dúvidas sobre a conclusão das obras de macrodrenagem. Afinal, são tantas promessas ao longo do tempo que as pessoas acabam ficando incrédulas. Contudo, estamos investindo fortemente desde o início da gestão nessa área. É o maior investimento da história desse Estado em macrodrenagem, assim como também já contratamos 100% do esgotamento sanitário da Grande Vitória”, afirmou o governador.

Para a realização das intervenções foi desapropriada uma área de 126.287 metros quadrados, sendo 39.400 metros quadrados de área de preservação permanente, garantindo a conservação da área do entorno. O parque linear será construído na região de Roda D’água e terá dois campos de futebol society, duas academias ao ar livre (uma para a melhor idade e outra popular), ciclovia de 1.400 metros de extensão e 14 quiosques e pista de caminhada.

A limpeza, retificação e ampliação da calha do Rio Formate vai resultar no aprofundamento de 0,70 cm, em média, ao longo de nove quilômetros de extensão do rio. Já a calha do rio será ampliada para 10 metros de largura. Assim, o escoamento de água deve ser ampliado dos atuais 10 mil litros para 20 mil litros por segundo, o equivalente ao escoamento de 72 milhões de litros de água por hora.

Cerca de 100 mil pessoas devem ser beneficiadas pelas obras, que atendem os bairros Vista Dourada, Novo Horizonte, Operário, Industrial, Marcílio de Noronha, Vila Bethania, Campo Verde, Coqueiral e Caçaroca.

De acordo com o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, são mais de R$ 200 milhões em obras de macrodrenagem em execução. “O Governo do Estado está investindo R$ 9,2 milhões em galerias no bairro Universal, que fazem parte da primeira etapa do Córrego da Ribeira. A segunda etapa são as galerias e limpeza do córrego na região do bairro Bom Pastor, com valor de R$ 33 milhões. A terceira é a construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Bom Pastor, com investimento de R$ 23 milhões”, destacou.

Esgotamento sanitário

Durante o evento, o Governo do Estado anunciou o início das obras dos sistemas de esgotamento sanitário em 19 bairros do município de Cariacica. O valor total do investimento é superior a R$ 138,9 milhões e deve beneficiar mais de 78 mil moradores dos bairros Nova Rosa da Penha, Tiradentes, Campina Grande, Jardim Campo Grande, Santa Paula, Vista Linda, Caçaroca, Alzira Ramos, Porto de Cariacica, Vila Merlo, Cariacica Sede, Rio Marinho, Santa Bárbara, Parque Gramado, Santo André, Padre Gabriel, Jardim Botânico, Bela Vista e Vila Capixaba.

As obras fazem parte do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, o maior programa ambiental do Espírito Santo, que tem como objetivo universalizar o acesso aos serviços de esgotamento sanitário. As ligações intradomiciliares, que unem a rede interna das residências à rede coletora implantada na rua, serão feitas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

“A primeira frente de trabalho está acontecendo em Bandeirantes, as equipes já estão nas ruas e as obras seguem a todo vapor. A próxima etapa será em Nova Rosa da Penha e, na sequência, em Cariacica-Sede. O resultado desse projeto dará uma vida nova aos moradores da região e vai impulsionar a universalização na Região Metropolitana da Grande Vitória. É um dia para comemorarmos,” destacou o presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael).

A empresa vencedora da concorrência realizada pela Cesan foi o consórcio ECS Cariacica, formado pelas empresas de engenharia Engeform, CTL e Sahliah.

“Cariacica vai deixar de ser o patinho feio da Grande Vitória e o governador tem nos ajudado muito. É uma satisfação ver essa ordem de serviço do Rio Formate, pois é muito importante para a população que vive naquela região. Em breve, também teremos 100% do esgoto tratado em nossa cidade com a ajuda do Governo do Estado”, afirmou o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, falou sobre a importância das ações para o município. “Estamos presentes na cerimônia de autorização do edital de macrodrenagem do Rio Formate, o governador teve a oportunidade de autorizar mais de R$ 16 milhões para uma obra de extrema importância para nossa cidade. Será o maior investimento de macrodrenagem da história de Viana. Agradeço ao governador Renato Casagrande e ao secretário de Governo, Gilson Daniel”, declarou.

Muito emocionada, a vice-governadora Jacqueline Moraes relembrou o período em que foi vereadora de Cariacica, no qual ajudava a comunidade a retirar famílias de casas inundadas pelo Rio Formate. “Estamos plantando, com essa obra, o que eu chamo de justiça social. Hoje, eu me lembro aqui da minha missão, e de como uma ação como essa, simboliza um compromisso não só com os moradores da região, mas com toda a cidade de Cariacica. Resolvendo um problema que existe há décadas, reduzindo o risco de enchentes”, afirmou.

Também estiveram presentes o deputado estadual Marcelo Santos; o diretor presidente do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Alaimar Fiuza; além de secretários municipais, vereadores e lideranças das cidades.