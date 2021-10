Vem aí uma grande oportunidade para quem procura emprego em Guarapari.

O Mercado 24h e a Lanchonete Sabores, na Praia do Morro, estão com oportunidades de emprego para homens e mulheres de Guarapari. Com o quadro de vagas aberto, os comércios organizaram uma data para entrevistar os interessados na próxima semana.

As entrevistas acontecerão às 16h da próxima terça-feira (26), na Avenida Beira Mar, em frente ao Quiosque 17, no Edifício Praia da Maruja.

A empresa oferece oportunidades para os seguintes cargos: