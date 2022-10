O governador Renato Casagrande (PSB) está reeleito para comandar o Estado por mais 4 anos. Ele derrotou o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) em uma disputa apertada durante todo segundo turno.

Com mais de 99% dos votos apurados, Casagrande ficou com 1.165.779 votos e Manato com 1.002.113 votos, mostrando que a disputa foi acirrada até os últimos votos.

Em suas redes sociais, Casagrande comemorou o resultado. “É com muita alegria que recebo a decisão do povo capixaba que votou pela minha recondução ao cargo de Governador do Espírito Santo. Muito obrigado. Venceu a vida!”, escreveu.