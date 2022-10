O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma disputa acirrada com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), foi eleito hoje (30) para assumir a presidência da república a partir do ano que vem.

Com 99,75% das seções totalizadas e apuradas, Lula obteve com 60.175.368 de votos (50,89%) e Bolsonaro que ficou com 58.080.201 votos (49,11%). Lula vai se tornar o primeiro político a exercer um mandato de presidente por três vezes no Brasil. Foi eleito em 2002 e reeleito em 2006. Bolsonaro é o primeiro presidente a não conseguir se reeleger, desde que isso passou a ser possível, a partir do pleito de 1998.

Primeiro turno. Lula também havia liderado a disputa no primeiro turno, quando saiu à frente com 48,43% dos votos ante 43,20% de Bolsonaro, com uma diferença de pouco mais de 6 milhões de votos.