Ex-atleta e vereador: saiba quem é Camillo Neves, o candidato a vice-governador de Ricardo Ferraço

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou oficialmente que o vereador de Vitória, Camillo Neves (PP), será o candidato a vice-governador na sua chapa para as Eleições 2026. A confirmação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do governador na manhã desta terça-feira (4).

Ferraço ressaltou que a escolha de Camillo ocorre após um amplo processo de conversas e alianças políticas voltadas para a disputa do Palácio Anchieta.

“Camillo Neves chega para ser o candidato a vice-governador da nossa chapa. Vereador de Vitória, atleta e uma das grandes lideranças sociais da capital.” — Ricardo Ferraço, governador do Espírito Santo.

Indicado pela federação União-Progressista, Camillo Neves celebrou a composição do projeto eleitoral:

“É uma alegria fazer parte desse time. Estou pronto, ‘tamo juntaço’. Agora é o futuro!” — Camillo Neves, candidato a vice-governador.

Articulação política e plano de governo

A definição do nome para compor a vaga de vice ganhou força no último sábado (1º), após o ex-prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), anunciar durante a convenção de seu partido que não disputaria o pleito deste ano. A desistência de Vidigal abriu espaço na mesa de negociações para que a federação União Progressista emplacasse a indicação de Camillo Neves.

Além de apresentar o vice, Ferraço anunciou os responsáveis pela construção de suas diretrizes de campanha: o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, e a auditora em finanças públicas Juliani Nunes serão os coordenadores do programa de governo.

As oficializações das candidaturas de Ricardo Ferraço e Camillo Neves ao governo do Estado do Espírito Santo ocorrem nesta quarta-feira (5), nas convenções partidárias do MDB e do PP.

Quem é Camillo Neves

Atual vereador de Vitória pelo PP, Camillo Neves tem 34 anos. Ele assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Vitória inicialmente como 1º suplente na legislatura 2021/2024 e consolidou sua vaga direta na eleição de 2024.

Antes de ingressar na política, construiu trajetória como atleta de fut7, acumulando passagens por clubes como Fluminense, Benfica, Udinese e Espanyol, além do bicampeonato mundial com a seleção brasileira da modalidade.