O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, na manhã deste sábado (20), a Ordem de Serviço para manutenção do edifício e futura implantação do Centro Estadual de Educação de Educação Técnica (CEET) de Vargem Alta. A unidade atenderá, em média, 300 alunos, entre cursos técnicos e de qualificação profissional. No município, Casagrande também fez a entrega das pontes de Morro do Sal e Jaciguá, além da urbanização do centro de Capivara.

Esta será a primeira Escola Técnica Estadual da região Sul do Estado. Nas regiões Metropolitana e Norte já existem os CEETs Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva. A expectativa é que a primeira turma da CEET de Vargem Alta seja aberta ao público já no 2º semestre de 2022.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, explicou que o Governo do Estado se preocupou com cada detalhe na adequação do imóvel, que tem um valor histórico para a região, pois gerações estudaram no local, tendo, assim, um significado importante para os moradores.

“A equipe de arquitetura e engenharia da Sectides realizou visitas técnicas para verificação in loco e fez um levantamento acerca das manutenções preventivas e corretivas das partes civil e elétrica, necessárias à essa adequação, elaborando o projeto de manutenção que entrará em execução a partir da Ordem de Serviço assinada nesta ocasião”, disse o secretário.

Em sua fala, o governador destacou a importância das entregas e anúncio de novos investimentos ao longo dos dois dias de agenda no município:

“A gente toma atitudes todos os dias. Vir aqui e reformar o antigo Salesiano demonstra que não podemos ficar indiferentes à história desse local. Tivemos a atitude de reformar, de estruturar uma escola técnica e de colocar o Sistema Universidade do Espírito Santo -UniversidadES aqui. Quero um Estado que melhore a vida das pessoas. Nesses dois dias, foi autorizada a construção de quadra e de melhorias na distribuição de água, além da entrega de uma avenida importante, de pontes e pavimentação no interior. São obras que mudam a vida das pessoas. Vargem Alta sofreu muito com as fortes chuvas nos últimos anos. Fizemos um trabalho forte de recuperação do município”, lembrou Casagrande.

Atendendo a um pedido antigo dos moradores da região, o imóvel do antigo colégio Salesiano de Vargem Alta será adaptado para receber o novo centro técnico do Governo do Estado, sob coordenação da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). Por se tratar de um imóvel antigo, algumas intervenções serão realizadas para a adequação da estrutura do edifício às necessidades atuais.

A primeira fase das obras inclui intervenções hidráulicas, sanitárias, elétricas, de alvenaria, piso, pintura, esquadrias, cobertura, impermeabilização e acessibilidade. Desta forma, serão destinados para a manutenção do edifício R$ 3,6 milhões. A primeira fase para implantação do novo CEET inclui ainda a aquisição de mobiliários, no valor de R$ 2 milhões, totalizando um investimento de R$ 5,6 milhões.

Hoffmann completou destacando que, a pedido do governador Renato Casagrande, esteve no município para dialogar e ouvir as demandas da comunidade. “Foi a partir deste contato direto com as lideranças locais que pontuamos as vocações da região e definimos as opções de cursos que melhor atenderiam às demandas da localidade. Vale destacar que a nova escola técnica beneficiará não apenas os moradores de Vargem Alta, mas também de todo o entorno do município (microrregiões Litoral Sul, Caparaó, Sudoeste Serrana), evitando a saída para os grandes centros e contribuindo com o crescimento da região”, reforçou.

No CEET de Vargem Alta serão ofertados, inicialmente, cursos técnicos profissionalizantes de Cooperativismo, Agroecologia e Enfermagem e a expectativa é que a primeira turma seja aberta ao público já no 2º semestre de 2022. Além disso, o CEET também funcionará como um polo de ensino para a oferta de cursos de qualificação profissional, por meio do Programa Qualificar ES.

O prefeito de Vargem Alta, Eliezer Rabelo, comemorou a escolha do município e os investimentos feitos pelo Governo do Estado. “Aqui em Boa Esperança, vamos ter uma melhoria na distribuição de água com as obras que o governador anunciou ontem. Esse antigo Salesiano é um sonho que estamos realizando. Esse retorno é extremamente importante para toda população de Vargem Alta. Vamos ter cursos do UniversidadES e cursos técnicos aqui neste local”, declarou.

Entrega de obras

Durante a solenidade no município, o governador do Estado participou da entrega das obras das pontes de Morro do Sal e de Jaciguá, além da urbanização do centro de Capivara. As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). As pontes foram reconstruídas após as fortes chuvas de janeiro de 2020.

A ponte de Morro do Sal foi feita em estrutura metálica, comprimento de 20 metros e seis metros de largura. Já a ponte de Jaciguá tem 13 metros de extensão e 10 metros de largura. Os investimentos na reconstrução das duas pontes somam, aproximadamente, R$ 1,8 milhão.

Casagrande também entregou as obras de urbanização do centro de Capivara, na Rodovia ES-475 trecho Fazenda Prata x São José de Fruteiras. Com mais de 7 milhões em investimentos, foi realizada a pavimentação em pista simples, revestimento TSBD e calçada.

Também estiveram presentes o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Aguiar; o prefeito de Iconha, Gedson Paulino; os deputados estaduais Bruno Lamas e Coronel Alexandre Quintino; o diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Mário Louzada; além de vereadores e lideranças locais.