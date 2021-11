Mais uma vez uma comunidade do interior pede ajuda. Depois da comunidade de Santa Rita, dessa vez é a comunidade de Taquara do Reino. Eles entraram em contato com o portal 27 e enviaram fotos e vídeos para mostrar a situação das estradas que atendem a região.

Os registros mostram muita lama e buracos que deixaram as estradas intransitáveis, impedindo o tráfego das comunidades. Não passam carros, motos e os ônibus não circulam, passam, o que impede as crianças de conseguirem ir para a escola.

Uma das famílias ficou com carro atolado e foi preciso ajuda de um vizinho com carro maior para desatolar. Os moradores pedem ajuda com relação a essa estrada. Entramos em contato com a prefeitura para saber se tem ciência desse problema e o que pode ser feito para ajudar essa comunidade.

Respostas. A prefeitura respondeu que. “A Secretaria de Obras Públicas informa que vem realizando melhorias nas estradas do interior e em decorrência das chuvas são muitos os locais que precisam do serviço. Taquara do Reino já está no cronograma da equipe”. Veja o vídeo.