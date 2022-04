O Governo do Estado continua trabalhando na renovação da frota de ônibus do Sistema Transcol. Na manhã desta quinta-feira (28), o governador Renato Casagrande participou da entrega de mais 36 ônibus novos com ar-condicionado, que vão integrar a frota do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana. São os primeiros de um total de 190 veículos que serão entregues neste ano.

A solenidade aconteceu na garagem de uma empresa de transporte no município da Serra. Com a entrega prevista para este ano, além da renovação, a frota do Transcol também será ampliada para melhorias em linhas que atendem os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

“Estamos entregando 190 novos ônibus, sendo 36 agora e o restante até início de julho. Vamos somar 620 ônibus entregues novos, com ar-condicionado para o Sistema Transcol desde o início do nosso governo. É uma melhoria importante para o sistema, garantindo mais segurança, conforto e rapidez ao usuário. Assim podemos incentivar a população a utilizar cada vez mais o transporte público”, pontuou o governador Casagrande.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, falou mais sobre a renovação da frota do Sistema Transcol, iniciada em 2019. “Logo no primeiro ano foram entregues os 100 primeiros veículos com ar-condicionado. Desde então, 430 novos veículos com ar-condicionado foram adquiridos e entraram em circulação. Com os 190 previstos para este ano, vamos ultrapassar a meta de renovação de 600 veículos e conseguiremos ampliar a frota para melhorar o serviço para os usuários. Além da climatização, os veículos têm equipamentos como o serviço de Wi-Fi, entretenimento a bordo e o sistema In Bus, que mostra a lotação do veículo”, comentou.

O diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Raphael Trés, destaca que “essa nova leva de veículos novos vem para fortalecer a frota e garantir conforto e segurança para mais usuários do sistema”.

Desde o início de 2019, o Governo do Estado vem desenvolvendo uma série de ações para modernizar o transporte público da Região Metropolitana da Grande Vitória. Mesmo com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), foram realizadas várias melhorias tecnológicas, como a adoção do bilhete único e a inclusão de novas funcionalidades no aplicativo Ônibus GV, como a consulta em tempo real da lotação de seu ônibus (In Bus). Também foi realizada a renovação total da frota do Serviço Especial Mão na Roda e o aumento da frota do serviço Bike GV.

Em 2021, o Sistema Transcol passou a operar também as linhas alimentadoras de Vitória, oferecendo mais opções e a possibilidade de deslocamentos metropolitanos para moradores da Capital por meio do sistema de conexões, entre outros benefícios. O mesmo sistema também já está sendo usado no município de Viana para facilitar o deslocamento entre os bairros.