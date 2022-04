O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta quinta-feira (28), o novo Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Com investimento de mais de R$ 7 milhões na construção e mais R$ 340 mil em mobiliário, a nova sede do CAT ocupa uma área de 1.302 metros quadrados, dentro do Quartel do Comando-geral do CBMES, na Enseada do Suá, em Vitória.

O Centro de Atividades Técnicas é um braço importante do Corpo de Bombeiros dentro do seu Ciclo Operacional, responsável por serviços relacionados a atividades de prevenção contra incêndio e pânico. As equipes que atuam no CAT elaboram Normas de Prevenção, realizam vistorias técnicas em edificações construídas e fazem análise de projetos de prevenção. Além disso, o CAT é responsável pela execução de investigações em locais de sinistros, realizando perícias de incêndio.

“Quando assumimos o governo tínhamos mais de duas mil licenças dos Bombeiros para liberar e, em pouco tempo, conseguimos zerar essa fila. Esse Centro tem um papel importante na análise de projetos, seja de prédios, pequenas residências ou empresas. Temos agora uma estrutura e sistema melhores para que o Corpo de Bombeiros possa conceder alvarás de forma mais ágil e segura. Desta forma, a gente preserva e protege vidas, que é o nosso papel. Os bombeiros têm um papel fundamental e no caso do CAT é mais segurança para o cidadão”, destacou o governador Casagrande.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, reforçou a importância dos investimentos realizados pelo Governo do Estado na área de Segurança Pública. “O Espírito Santo nunca recebeu tantos investimentos nesta área em toda sua história. Reestruturação física das unidades, recomposição de efetivo e reequipamento das tropas. Esta é mais uma realização que tem alinhamento total com o escopo do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, pois este novo Centro vai dinamizar e aprimorar as ações e programas de promoção da segurança contra incêndio e pânico”, observou.

“Esta nova estrutura possibilita um melhor atendimento à população e melhores condições de trabalho para os bombeiros militares que ali atuam. Com esta entrega, o governador Renato Casagrande reafirma seu compromisso com a reestruturação das forças de segurança do Estado. Temos mais um concurso em andamento depois de duas turmas formadas nesta gestão, além de diversas unidades físicas construídas na Grande Vitória e no interior do Estado. O Corpo de Bombeiros Militar e a população capixaba agradecem”, afirmou o comandante-geral da Corporação, coronel Alexandre Cerqueira.