A mineradora Samarco vai investir R$ 80 milhões no complexo de Ubu na cidade de Anchieta. O valor será aplicado na manutenção de estruturas e equipamentos, beneficiando diversas empresas e prestadores de serviço da região.

Retomada. A empresa que pertence a Vale e a BHP Biliton e escoa mineiro de Minas para o Espírito Santo, voltou a operar em dezembro de 2020, cinco anos após o desastre de Mariana. Mas a retomada não foi completa e hoje a empresa opera com 26% de sua capacidade. Em Anchieta penas uma das quatro usinas está ativa. Em germano (MG), somente uma das três usinas de concentração está funcionando.

Produção. De acordo com A Gazeta, para janeiro de 2023, empresa prevê iniciar operação de novo mineiroduto, que permitirá aumentar a produção. A empresa prevê atingir a capacidade total apenas em 2029. Para isso vai utilizar áreas de minério e minas da Vale, para ajudar na sua própria produção.

A Samarco ainda vai ativar o mineiroduto 3, que substituirá o 2, tendo mais capacidade de escoamento de minério no ES. O foco agora é conservação das estruturas e equipamentos de Ubu, que será feita por empresas locais, como explica o diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.

“Todas as empresas são locais, 80% da mão de obra é local, incluindo Anchieta, Guarapari e Piúma. A Gente sempre trabalha com a Força Local, que é um programa que busca incentivar as empresas fornecedoras da região, para que possam se capacitar pessoas para trabalhar dentro da Samarco”, explicou.