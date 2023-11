O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã deste sábado (11), no município de Santa Maria de Jetibá, na microrregião Central Serrana, para a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos. Foram entregues novos equipamentos públicos nas áreas de educação e assistência social, além de obras de infraestrutura urbana e calçamento rural. O município vai ganhar novos equipamentos esportivos, unidade de saúde e a reforma de unidades escolares.

“Estamos felizes da vida em poder realizar essas entregas e dar ordem de serviço para obras que vão dar mais infraestrutura à cidade. Muitas comunidades de Santa Maria estão recebendo calçamentos rurais e outras irão receber. O Centro Esportivo Pomerano será importante para a região, bem como a nova unidade de saúde, que é uma das 111 que estamos fazendo em todo o Estado. Assim, o Governo leva desenvolvimento para todas as comunidades do Espírito Santo”, afirmou o governador.

Durante a agenda, Casagrande e o prefeito de Santa Maria de Jetibá, Hilário Roepke, assinaram o convênio para a reforma e ampliação do Complexo Esportivo Pomerano, com investimento de R$ 4,65 milhões por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Será realizada a reforma da arquibancada, além da troca do gramado, drenagem e irrigação do campo de futebol, reforma total do campo society, aumento da altura do muro, fechamento da quadra, construção de lanchonete, novos bares, vestiários e camarotes.

Os banheiros atuais serão demolidos dando lugar a novos espaços, assim como os refletores e postes do campo serão trocados. As arquibancadas serão completamente reformadas e novas cabines de transmissão serão construídas. Além disso, será construída uma alvenaria na quadra de esportes, mitigando os transtornos causados pela chuva e o portão de acesso do Complexo será trocado.

Outro convênio assinado prevê a construção de uma quadra poliesportiva coberta com arquibancada, que ficará localizada no Espaço Cultural, no Centro do município. Um investimento de R$ 1,89 milhão. O espaço será de alto padrão e servirá para a prática de esportes em geral, em especial basquete, futsal e vôlei, e poderá ainda ser utilizado para a realização de pequenos eventos culturais e projetos esportivos, como o “Campeões de Futuro”.

Ainda no pacote de anúncios para o esporte, o governador também anunciou a revitalização do campo Bom de Bola do bairro Santa Luzia, com investimento de R$ 329 mil. Nesta ação, a Sesport realizará a instalação de um novo gramado sintético, de alto padrão. Já a Prefeitura ficará responsável pela reforma do alambrado, bem como a realização de adequações na parte elétrica.

“O Espírito Santo vem recebendo o maior volume de investimentos de sua história na área do esporte com o governador Renato Casagrande. São quase R$ 7 milhões de melhorias para a infraestrutura esportiva de Santa Maria de Jetibá. Queremos ver nossa população e, principalmente, nossa juventude praticando esporte. Esporte é saúde na veia, é cidadania, é educação, é geração de oportunidades”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Mais entregas

Foram entregues as obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas nos bairros São Luiz, Vila Jetibá, Santa Luzia e no Centro de Santa Maria de Jetibá. Ao todo, nove ruas receberam melhorias. São quase R$ 3,5 milhões de investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

As intervenções contaram com 8.120 metros quadrados de pavimentação, 1.624 metros quadrados de calçada, 1.160 metros de meio fio, 2.320 metros de sarjeta, 72 metros de drenagem e nove bocas de lobo.

“Temos trabalhado em parceria com os municípios para levar mais segurança e qualidade de vida à população capixaba, por meio de convênios para execução de obras que vão desde pavimentação e drenagem até a construção de casas”, pontuou o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Além disso, seis comunidades receberam obras de calçamento rural: Rio Cristal, Vitorino Hammer x Jastrow, Rio do Queijo, Plantoja, Córrego de Ouro e Alto Santa Maria. Com investimento de R$ 1,7 milhão, são mais de 28 mil metros quadrados de pavimentação que vão facilitar o escoamento de toda a produção agrícola da região e garantir mais mobilidade e segurança para as comunidades.

Outras comunidades serão beneficiadas com o calçamento rural no município. Em Rio das Pedras, Alto Recreio, Barracão, Rio Plantoja, Caramuru e São Sebastião do Recreio, as obras de calçamento rural estão em andamento. O investimento total é de mais de R$ 2,4 milhões, contemplando 6,8 quilômetros de vias beneficiadas.

“Investir em infraestrutura rural é gerar oportunidades. Essas obras de pavimentação são uma demanda antiga da comunidade e vão facilitar o escoamento da produção, garantir mais segurança e estimular o turismo rural de Santa Maria de Jetibá”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Na ocasião, também foram inauguradas as obras do Programa Energia Mais Produtiva, contemplando as comunidades de Baixo Plantoja, Rio Plantoja e Rio Possmoser. O programa, criado pelo Governo do Espírito Santo e desenvolvido pela Seag, amplia a estrutura de energia elétrica no campo dando suporte aos produtores rurais. Os investimentos nesta ação ultrapassam R$ 587 mil.

No que diz respeito à assistência social, o Estado segue investindo no fortalecimento e na proteção da rede socioassistencial. A inauguração do novo espaço do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Santa Maria de Jetibá é fruto dos grandes investimentos estaduais para a reforma e construção dos equipamentos de proteção social.

O Creas é a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas) para os programas sociais e atua no acompanhamento das famílias da região registradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) . A construção terá um impacto benéfico tanto no atendimento ao público quanto nas condições de trabalho das equipes técnicas. O total do investimento feito pelo Governo do Estado na obra foi de R$ 1 milhão.

“Ficamos felizes em realizar mais uma entrega de Creas. Com esse novo equipamento conta com um amplo espaço para atendimento aos moradores da região e oferece mais dignidade e conforto para a equipe de proteção social”, afirmou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.

Novos investimentos

Na área da Educação, foram assinadas as ordens de serviço para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) São Sebastião e da reforma da Creche Petronella Lauvers. Para essas obras, o Governo do Estado vai repassar R$% 1,07 milhão ao Município, que ficará responsável pela execução do serviço.

Também foi inaugurada a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Lauvers, com investimento de R$ 532 mil. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), da Secretaria da Educação (Sedu).

O governador Renato Casagrande assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Maria de Jetibá. A UBS será construída no Centro e comportará duas equipes de Estratégia de Saúde da Família. O investimento total será de R$ 2,6 milhões provenientes do Tesouro Estadual. Uma segunda unidade, a de Alto Sebastião, já recebeu ordem de serviço em abril passado.

“Temos um governo comprometido em levar melhorias aos serviços de saúde no Espírito Santo, principalmente com o investimento na Atenção Primária, que é a porta de entrada do cidadão capixaba a todos os serviços do SUS [Sistema Único de Saúde]. A construção de duas novas unidades vai representar uma ampliação considerável na estrutura da APS da cidade, que terá mais três equipes de Estratégia de Saúde da Família”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Santa Maria de Jetibá é um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde (Sesa) para receber recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária à Saúde (APS), dentro do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10. O Plano visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBS no Espírito Santo com investimento que ultrapassa R$ 317 milhões com recursos do Tesouro Estadual.

A iniciativa fomenta a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados.

Também estiveram presentes os prefeitos Vander Patricio (Itarana) e Kleber Médici (Santa Teresa); os deputados estaduais Janete de Sá e Adilson Espindula, além de vereadores, secretários municipais e lideranças da região.