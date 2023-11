Foi lançado na última quinta (9) um dos mais icônicos projetos de luxo do Espírito Santo: o MANAMI Ocean Living, empreendimento com 72 apartamentos de 3 a 4 suítes na Península de Guaibura, na Enseada Azul, em Guarapari. O evento contou com a presença do vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, e do secretário de Turismo de Guarapari, Edgar Behle, além de mais de 250 convidados.

O projeto da Invite Incorporações já está com várias unidades vendidas, totalizando mais de R$ 40 milhões em negócios já fechados. Localizado em uma região única, com baixíssimo impacto ambiental, pois ocupa apenas 15% da Península e mantém toda a área de preservação, Manami nasce com o conceito de bem-estar azul .O empreendimento está implantado em área 100% alodial (não é área de marinha), além de permitir a circulação em todo o entorno da Península, também viabilizando o acesso a duas praias – hoje precários.

A Invite atribui o sucesso de vendas ao cuidado no desenvolvimento do projeto. Segundo o arquiteto Kennedy Viana, o empreendimento mostra que é possível desenvolver um produto imobiliário preservando e valorizando a paisagem local. Além disso as áreas comuns desenvolvidas pelas arquitetas Paula e Bruna Rody trazem nos interiores o “quity luxury” onde mostram que é possível trazer sofisticação sem ostentação.