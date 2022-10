Acompanhado do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, o governador do Estado, Renato Casagrande, candidato a reeleição, realizou uma reunião na tarde de ontem (18) na cidade. Estiveram presentes lideranças comunitárias e politicas como Ricardo Ferraço, vice na chapa de Casagrande e o deputado eleito, Tyago Hoffman, entre outras lideranças.

Hospital. O auditório do Guará Centro de Eventos ficou lotado. Durante sua fala, Ricardo Ferraço ressaltou a parceria entre Edson e Casagrande, que segundo ele, vai garantir o funcionamento do hospital Cidade Saúde, que está sendo construído na Praia do Morro. “Nós não vamos apenas escolher um número no dia 30. Nós vamos decidir o presente e o futuro, que nós precisamos construir para nossas irmãs e nossos irmãos capixabas”, disse Ferraço.

Comparação. Os vereadores presentes falaram e deram seu apoio a Casagrande. O deputado eleito Tyago Hoffman, agradeceu aos votos recebidos na cidade e ressaltou a importância do apoio a Casagrande e a sua comparação ao adversário “O nível de preparo de um e de outro é completamente diferente. Aqui nós temos um governador de verdade, que conhece os desafios do Estado, que tem propostas para enfrentar os desafios, porque já provou o tanto que ele fez por esse estado”, disse Tyago.

Segurança. O prefeito Edson Magalhães em sua fala, ressaltou a gestão correta de Casagrande na segurança e criticou o adversário do governador. “Nós estamos com 38% menor no índices de homicídios em nossa cidade. Graças ao governo do Estado. Quando o outros candidato ao governo fala que Estado é violento, ele está mentindo. Ele deveria ter responsabilidade, ser respeitoso com a população do Espírito Santo e ter responsabilidade de não vender nosso estado mal. Mas ao contrário do que ele fala nosso estado vai muito bem, graças a Deus e ao nosso governador Renato Casagrande”, explicou.

Hospital e Obras. O governador Renato Casagrande disse que Guarapari é fundamental para o Estado e prometeu ajudar ainda mais no desenvolvimento da cidade. “Quero reafirmar meus compromissos com Guarapari. A primeira coisa é ajudar no funcionamento do hospital. Assim que o hospital estiver funcionando poderemos ter o Hemoes”, disse ele sobre a questão da doação de sangue. O governador falou sobre outros investimentos na cidade. Confira no vídeo.