A equipe da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou, nessa segunda-feira (17), a prisão de um homem de 34 anos, no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari. A operação policial teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Segundo as investigações, o detido é suspeito de ter se associado a outros traficantes para guardar, transportar e vender grande quantidade de drogas para “bocas de fumo” (pontos de drogas) na Região Metropolitana da Grande Vitória.

“Durante os trabalhos de campo, a equipe constatou que o detido constantemente recebia pessoas no portão do endereço residencial dele, situado no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, e entregava caixas para pessoas em atitudes suspeitas que chegavam ao local a bordo de veículos”, contou a delegada adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos, Larissa Lacerda.

Após a equipe de policiais ter localizado o imóvel utilizado pelo investigado para armazenar drogas e diante das fundadas razões, os policiais realizaram a abordagem e o suspeito confidenciou que armazenava drogas no local.

Segundo a delegada Larissa Lacerda, na residência havia um cômodo do imóvel que servia exclusivamente para armazenamento das drogas. Neste local, a equipe apreendeu, em posse do investigado, 21 quilos de maconha, 30 gramas de cocaína e uma balança de precisão.

O suspeito foi encaminhado à sede do Denarc e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.