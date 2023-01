É da natureza do ser humano gostar de ser exclusivo, pois só quem já sentiu essa sensação pode comprovar o quão satisfatória ela é, pois dá a impressão de que somos importantes. Sendo o sentimento da parte que nos está proporcionando a exclusividade genuíno ou não, temos sempre a tendência de buscar sentir este sentimento para nos sentirmos, finalmente, especiais.

Sabendo disso, e pensando em recompensar os melhores e mais fiéis jogadores, os cassinos online vem cada vez mais se esforçando para criar esse sentimento de exclusividade em seus jogadores mais leais. Plataformas como a cassino 7Slots Brasil vem pensando e solucionando problemas ao oferecer não só serviços de cassino de alta qualidade, mas também programas e jogos exclusivos para todos os seus jogadores que são ativos em sua plataforma.

Feita essa introdução, creio que já deu pra entender o assunto de hoje, né? Sim, hoje falaremos sobre exclusividade em slots e cassino online, bem como jogos e programas VIP que vem mudando o mercado da indústria não só no Brasil, como no mundo também. Por isso, reforçamos a importância de que você preste bastante atenção e leia o artigo até o fim para uma melhor compreensão da proposta principal. Quem sabe não convencemos você a se juntar a um programa VIP de cassino online até o fim deste texto? Sem mais delongas, vamos ao conteúdo!

Exclusividade em Slots Online

Como já introduzir brevemente no início do texto, os cassinos online vem ativamente buscando melhorar as condições de jogo de suas plataformas para atrair e reter jogadores no mundo inteiro. Uma das táticas empregadas é a de oferecer programas VIP, com jogos e recompensas exclusivas, que servem de prêmio para jogadores leais e ativos.

Mas, afinal, o que é, propriamente dito, a tal exclusividade que esses cassinos promovem? Bom, podemos dizer que, em linhas gerais, os jogos de caça-níqueis exclusivos são títulos projetados pelas melhores plataformas de cassino online do país que servem como recompensa para determinados jogadores que cumprem com certos requisitos impostos pelas próprias plataformas. Isso significa que tais jogadores só podem jogar esses jogos exclusivos caso atinjam um certo status dentro da plataforma.

Agora, lembra do conceito de exclusividade que falamos lá no início do texto? Então, ele entra e tem um papel fundamental aqui, pois todos os jogadores que chegam ao nível de jogar um desses jogos exclusivos dessas empresas de cassino online, em linhas gerais, significa que esse jogador faz parte de um grupo bastante seleto de jogadores que tiveram o privilégio de jogar um determinado jogo, que em alguns casos, não existe em nenhum outro cassino, e que só os ditos jogadores VIP tem acesso. Muito bacana, não é mesmo?

Mas além da exclusividade, temos ainda outros fatores importantes que os cassinos tem sempre em mente ao lançar tais programas e jogos exclusivos. Vejamos mais abaixo alguns motivos que fazem com que os jogos exclusivos de cassino online sejam tão importante também do ponto de vista do próprio cassino!

Por que os cassinos vem investindo em jogos e programas de exclusividade?

Bom, agora que você já tem uma noção do que exatamente estamos falando ao abordar o assunto de exclusividade em cassinos online, vamos abordar um tema tão importante quanto, que são algumas das razões pelas quais os cassinos promovem tais promoções. O motivo principal, que é causar exclusividade, você já sabe. Mas, basicamente, podemos dizer que existem uma outra razão para a exclusividade do jogo:

Parceria de lançamento inicial entre o cassino e terceiros

Sim, isto existe no mundo de cassinos, e é, na verdade, bem mais comum do que parece. A verdade é que frequentemente, uma empresa terceira pode contatar um cassino e solicitar ao mesmo que uma parceria seja feita, onde o cassino iria criar um jogo exclusivo que teria um tema, ou outra coisa que seria único também para aquela empresa em específico.

Aqui, temos, novamente, o fator exclusividade, só que sendo aplicado de uma outra maneira. Basicamente a parceria pode durar alguns meses, e a depender do sucesso de um jogo em específico, o cassino pode repassar tal jogo para suas empresas parceiras para que o jogo seja disponível para os jogadores VIP terem a chance de experimentá-los também.

Afinal, vale a pena investir em tais programas?

Tudo vai depender do tipo de jogador que você é. Mas acreditamos que de modo geral, vale sim, muito a pena você investir tempo e recursos financeiros para tentar se tornar um jogador VIP de um cassino de qualidade, como o que mencionamos no início do texto, para ter acesso a tais jogos exclusivos.

Não se esqueça de sempre dar uma olhada e pesquisar se o cassino online no qual você pensa em se juntar promove jogos exclusivos e programas VIP para jogadores. Veja e pondere as condições para tal, e caso você esteja disposto a cumprir com os requisitos, vá em frente, e divirta-se!