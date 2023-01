Um homem de 35 anos foi preso no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, pela 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), durante operação realizada com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, na última sexta-feira (13). Com ele, foram apreendidos uma arma, munições, dinheiro e drogas.

Deixou a namorada. Os policiais estavam realizando diligências na região e abordaram um indivíduo. No momento, ao ver a abordagem, um suspeito que estava em casa saiu em fuga, correndo pelos fundos da residência e deixando a namorada dele sozinha no imóvel. Ela confirmou aos policiais que, ao avistar a chegada da equipe policial na rua, ele saiu correndo pelos fundos.

Bateu a cabeça. Os policiais percorreram o mesmo caminho que o suspeito fez e o encontraram nos fundos da casa de um vizinho. Os moradores informaram que o suspeito caiu de uma altura de, aproximadamente, três metros, vindo a lesionar a cabeça.

Apreensões. Com as buscas feitas na casa do indivíduo, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada e modificada para rajada, 70 munições calibre 9mm, seis buchas de maconha, oito pinos de cocaína e R$ 350,00 espécie.

O conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e por estar com arma de fogo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.