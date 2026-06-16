Com apenas 11 anos, atleta de Guarapari sobe ao pódio no Brasileiro de Jiu-Jitsu Kids

O esporte de Guarapari tem um novo motivo para comemorar. Com apenas 11 anos, o jovem Davi W. de Souza brilhou nos tatames paulistas e conquistou o título de vice-campeão no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Kids. O evento, considerado um dos mais competitivos e importantes do país para as categorias de base, aconteceu entre os dias 12 e 14 de junho de 2026, no município de Barueri (SP).

Demonstrando a maturidade de um veterano, Davi encarou chaves duríssimas e superou adversários de várias regiões do Brasil. A medalha de prata é o reflexo de uma rotina intensa de treinos, disciplina e foco, qualidades que o atleta mirim carrega sob a orientação atenta do treinador Thiago, da renomada equipe Striker JJ.

“Mais do que uma medalha, o resultado de Davi representa o fruto de muito esforço, treinamento e perseverança, servindo de inspiração para outras crianças.”

Embora a conquista nacional seja o topo de sua trajetória até aqui, o sucesso de Davi não é por acaso. Ele já vinha acumulando títulos e se destacando em competições estaduais, consolidando seu nome como uma das grandes promessas da modalidade no Espírito Santo.

O pódio em Barueri enche de orgulho sua família, seus companheiros de treino e toda a comunidade de Guarapari. O feito reforça o potencial transformador do esporte na vida de jovens atletas e coloca, mais uma vez, a “Cidade Saúde” em evidência no cenário esportivo brasileiro. Parabéns, Davi!