Educação que transforma: Guarapari celebra 100 dias de Ensino em Tempo Integral

A Secretaria Municipal de Educação de Guarapari celebrou, com um evento especial, a marca dos primeiros 100 dias de implantação do Ensino em Tempo Integral. A iniciativa, que abrange 14 unidades da rede municipal, tem transformado o cotidiano escolar e reafirmado o compromisso do município com uma formação mais completa, inovadora e voltada para a cidadania.

O evento de comemoração foi marcado por uma programação rica em trocas de experiências, reunindo gestores, corpo docente, estudantes, além de representantes da Secretaria de Estado da Educação (SEDU). Os corredores e auditórios ganharam vida com apresentações culturais e estandes montados pelos próprios alunos, que expuseram projetos desenvolvidos durante este período de adaptação e aprendizado intensivo.

Uma transformação na prática

Para a secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, o impacto positivo já é visível na rotina das escolas. “O Ensino em Tempo Integral transcende o simples aumento da carga horária. Estamos proporcionando aos nossos estudantes experiências diversas, que passam pelo esporte, pela arte e pelo desenvolvimento de competências socioemocionais, tornando o aprendizado muito mais significativo”, enfatizou.

A visão da gestão é corroborada por quem vive a mudança diariamente. Heloísa Oliveira, aluna da EMEIEF Florisbela Lino Bandeira, relata que a rotina escolar mudou para melhor. “Hoje, temos a oportunidade de participar de atividades variadas, o que ajuda muito na socialização com os colegas. Estamos mais integrados e aprendendo a ser protagonistas da nossa própria trajetória educacional”, celebrou.

A celebração dos 100 dias não marca apenas um período de tempo, mas um divisor de águas na educação pública de Guarapari, estabelecendo um novo padrão de qualidade voltado ao desenvolvimento integral das futuras gerações.