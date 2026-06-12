Zé Felipe fará show gratuito no ES; confira a programação completa

A capital capixaba já tem data e local para celebrar uma de suas tradições mais queridas. Entre os dias 26 e 28 de junho, a Praça do Papa, em Vitória, recebe a 98ª Festa de São Pedro. O evento gratuito, que homenageia o padroeiro dos pescadores, promete agitar o público com grandes atrações nacionais, incluindo os cantores Zé Felipe e Tierry.
O evento é realizado pela Prefeitura de Vitória em parceria com a Colônia de Pescadores da Praia do Suá, antecipando as celebrações do dia de São Pedro, comemorado oficialmente em 29 de junho.
Programação de Shows e Atrações
A festa contará com uma programação musical diversificada e apresentações culturais. Confira os horários e atrações já confirmados:
Sexta-feira, 26 de junho (a partir das 20h):
Luiza Andrade
Tierry
Sábado, 27 de junho (a partir das 18h):
Apresentação de Quadrilha (18h)
João Fellipe & Rafael (21h)
Zé Felipe (22h)
Domingo, 28 de junho:
As atrações deste dia serão divulgadas em breve pela organização.
Estrutura Completa para o Público
Para garantir o conforto dos visitantes, uma grande estrutura será montada na Praça do Papa. O espaço vai contar com:
Palco principal e telões de alta definição.
Pórticos de acesso controlados e banheiros.
Área de convivência para as famílias.
Ampla praça de alimentação: 30 barracas e 10 food trucks com opções gastronômicas variadas.
Serviço:
Evento: 98ª Festa de São Pedro
Onde: Praça do Papa, Vitória – ES
Quando: 26, 27 e 28 de junho
Entrada: Gratuita