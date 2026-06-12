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Zé Felipe fará show gratuito no ES; confira a programação completa

A capital capixaba já tem data e local para celebrar uma de suas tradições mais queridas. Entre os dias 26 e 28 de junho, a Praça do Papa, em Vitória, recebe a 98ª Festa de São Pedro. O evento gratuito, que homenageia o padroeiro dos pescadores, promete agitar o público com grandes atrações nacionais, incluindo os cantores Zé Felipe e Tierry.

O evento é realizado pela Prefeitura de Vitória em parceria com a Colônia de Pescadores da Praia do Suá, antecipando as celebrações do dia de São Pedro, comemorado oficialmente em 29 de junho.

Zé Felipe fará show gratuito no ES; confira a programação completa

Programação de Shows e Atrações

A festa contará com uma programação musical diversificada e apresentações culturais. Confira os horários e atrações já confirmados:

  • Sexta-feira, 26 de junho (a partir das 20h):

    • Luiza Andrade

    • Tierry

  • Sábado, 27 de junho (a partir das 18h):

    • Apresentação de Quadrilha (18h)

    • João Fellipe & Rafael (21h)

    • Zé Felipe (22h)

  • Domingo, 28 de junho:

    • As atrações deste dia serão divulgadas em breve pela organização.

Estrutura Completa para o Público

Para garantir o conforto dos visitantes, uma grande estrutura será montada na Praça do Papa. O espaço vai contar com:

  • Palco principal e telões de alta definição.

  • Pórticos de acesso controlados e banheiros.

  • Área de convivência para as famílias.

  • Ampla praça de alimentação: 30 barracas e 10 food trucks com opções gastronômicas variadas.

Serviço:

  • Evento: 98ª Festa de São Pedro

  • Onde: Praça do Papa, Vitória – ES

  • Quando: 26, 27 e 28 de junho

  • Entrada: Gratuita

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória

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