Zé Felipe fará show gratuito no ES; confira a programação completa

A capital capixaba já tem data e local para celebrar uma de suas tradições mais queridas. Entre os dias 26 e 28 de junho, a Praça do Papa, em Vitória, recebe a 98ª Festa de São Pedro. O evento gratuito, que homenageia o padroeiro dos pescadores, promete agitar o público com grandes atrações nacionais, incluindo os cantores Zé Felipe e Tierry.

O evento é realizado pela Prefeitura de Vitória em parceria com a Colônia de Pescadores da Praia do Suá, antecipando as celebrações do dia de São Pedro, comemorado oficialmente em 29 de junho.

Programação de Shows e Atrações

A festa contará com uma programação musical diversificada e apresentações culturais. Confira os horários e atrações já confirmados:

Sexta-feira, 26 de junho (a partir das 20h): Luiza Andrade Tierry

Sábado, 27 de junho (a partir das 18h): Apresentação de Quadrilha (18h) João Fellipe & Rafael (21h) Zé Felipe (22h)

Domingo, 28 de junho: As atrações deste dia serão divulgadas em breve pela organização.



Estrutura Completa para o Público

Para garantir o conforto dos visitantes, uma grande estrutura será montada na Praça do Papa. O espaço vai contar com:

Palco principal e telões de alta definição.

Pórticos de acesso controlados e banheiros.

Área de convivência para as famílias.

Ampla praça de alimentação: 30 barracas e 10 food trucks com opções gastronômicas variadas.