O presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud, acompanhou de perto o início dos trabalhos de limpeza do Rio Meaípe, em Guarapari, que conta com a colaboração da empresa.

A ação visa contribuir para recuperação do manancial. A limpeza do Rio Meaipe foi iniciada na segunda-feira (24) em parceria com a prefeitura e os trabalhos terão duração de 10 dias.

A Cesan atende a uma demanda da comunidade, apresentada pelo vereador da cidade, Dito Xaréu. “A limpeza do rio está sendo feita em conjunto com a prefeitura, a manutenção e a conservação de áreas naturais são premissas da Cesan. É nosso dever cuidar do rio, berço da nossa matéria prima, a água. Essa ação terá um impacto significativo para as comunidades em seu entorno, assim como no meio ambiente”, destacou Abud.

Também acompanharam o início dos serviços o diretor Operacional da Cesan, Thiago Furtado, o responsável pela Divisão Litorânea Sul da Cesan, Márcio Machado e Bedim, o vereador Dito Xaréu, além de empregados da Cesan e representantes da comunidade.