A semana ainda possui vagas para quem busca oportunidades de trabalho na capital. No Sine Vitória estão disponíveis 2071 vagas de emprego para diferentes funções em segmentos como construção civil, indústria metal mecânica, supermercados, bares e restaurantes, entre outros.

Há 731 vagas para quem trabalhadores que não completaram o Ensino Fundamental. As maiores oportunidades são para auxiliar de expedição (200 vagas), ajudante de obras (125), pedreiro (126), carpinteiro (70), armador de ferragens na construção civil (53) e pintor de paredes (45).

Há sete oportunidades para trabalhadores com nível superior, como contadores, administradores, engenheiros e farmacêuticos. Outras 635 vagas são ofertadas para quem possui o Ensino Médio completo e 519 para quem tem o Ensino Fundamental completo.

Confira todas as vagas e saiba mais sobre documentos e escolaridade no Portal Trabalha Vix O Sine Vitória fica na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, 2.544, em Itararé. O horário de atendimento é das 8h às 17h.