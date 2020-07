Neste sábado, 18, acontece a tradicional Festa Caipira da paróquia Bem Aventurado Padre Eustáquio. Organizada pela comunidade de São Sebastião do Coroado, e promovida por todas as dez comunidades da paróquia, a festa neste ano acontece em casa, em função da pandemia do novo coronavírus.

Reinventar. Conversamos com o padre Márcio Ferreira, Pároco da paróquia Bem Aventurado Padre Eustáquio em Concha D’Ostra, que afirmou a importância de se reinventar neste momento de pandemia. “Tivemos que nos reinventar para manter a nossa rica tradição nas festas juninas que aqui em nossa paróquia tem o carinhoso título de festa caipira. Remontando a nossa devoção aos santos padroeiros juninos Santo Antônio, São João e São Pedro, quisemos preservar a memória culinária, cultural e sobretudo o afeto familiar que as festas juninas nos remontam”, afirmou.

Quitutes. Segundo o padre, os deliciosos quitutes levam significado às famílias nesse momento de fragilidade. “O sabor de nossos quitutes conhecidos em toda a cidade como os mais apetitosos da região, levam a partilha das pessoas que doando com carinho, revestem este momento de um significado profundo de afeto e com ele a mensagem de que este momento difícil passará e logo nos reuniremos para celebrarmos como tradicionalmente celebrávamos essas importantes festas para a nossa memória e formação cultural”, afirmou.

hoje (18), de 12 às 18h, as comidas típicas juninas poderão ser adquiridas diretamente na comunidade São Sebastião – Coroado, ou na modalidade Drive Thru para combos ou kits a partir de R$20,00, entregues no Centro da cidade ou no bairro Praia do Riacho.

Cardápio. O cardápio inclui canjica, cuscuz, pudim, maçã do amor, papa de milho, bolo de aipim, bolo de cenoura, pela-égua, caldo verde e bobó de camarão. As porções, que terão o mesmo tamanho das vendidas em festas tradicionais, serão comercializadas a baixos custos: doces custam R$3,00 e as salgadas, R$5,00 cada.

Contatos. Os kits ou combos podem ser encomendados pelo whatsapp (27)99512-7268 ou pelo direct do Instagram da Comunidade São Sebastião (@com.saosebastiaocoroado). “Convidamos todos para fazer esta experiência de amizade e fé conosco e com isso ajudar a nossa paróquia a manter suas estruturas de evangelização e caridade”, finalizou padre Márcio.