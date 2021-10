O Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em Iriri, litoral de Anchieta, começou ontem, (08) e segue até o feriado do dia 12. Durante esses dias haverá uma ampla programação de aulas de gastronomia com chefs renomados no Espaço Gourmet, que será montado na Praia Costa Azul.

Em virtude da pandemia, o formato desta edição será diferente: os pratos serão servidos apenas nos restaurantes participantes. E a pretensão dos organizadores e continuar com a promoção dos pratos até o final de outubro.

O secretário municipal de Turismo e Empreendedorismo, Caio Mozer, explica que nessa edição, como não haverá a praça gastronômica, entre os dias 08 e 12, os visitantes serão recepcionados na praça de eventos de Iriri, aonde receberão o guia gastronômico que vai mostrar aos visitantes os pratos do festival, os estabelecimentos participantes e como chegar ao local escolhido.

A programação musical e cultural também foi suspensa este ano, a fim de evitar aglomeração. Somente irão acontecer aulas de gastronomia. Iriri é um dos destinos mais procurados no Estado por quem adora praia.

O balneário é um dos redutos capixabas mais agradáveis, com clima de interior, belas praias, bucolismo e, ao mesmo tempo, boas opções gastronômicas e de lazer. O local também tem uma vasta rede de pousadas, restaurantes e hotéis. O evento é organizado pela Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta.