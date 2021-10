O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, foi recebido esta semana pela Diretoria do Hospital Meridional Vitória, acompanhado do secretário de Governo ( Segov ) e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira. Quando concluídas as obras da nova expansão, somadas aos investimentos que já foram feitos, a unidade terá gerado mais de 1000 empregos diretos e indiretos, além de oferecer aos moradores da capital um complexo hospitalar de alta qualidade.

Os projetos de reforma e de uma nova edificação foram aprovados em menos de 26 horas, graças ao novo sistema de classificação de risco de licenciamento de obras da PMV . O Hospital, que agrega à Maternidade Santa Úrsula, abriu recentemente na capital, com pronto-socorro 24 horas, Centro de Especialidades, setor de imagens, centro cirúrgico, modernização de leitos de UTI, além oferecer procedimentos neurocirúrgicos inéditos no Espírito Santo.

A nova expansão do hospital, com área total de 7.710,87m², aprovada nesta terça-feira, é fruto de um investimento de R$127 milhões, contribuindo para o município com aproximadamente R$5 milhões de Imposto Sobre Serviço ( ISS ). Leilson Queiroz, head administrativo hospitalar da Rede Meridional, ressalta o que a unidade ganhará com as obras. “O hospital irá construir um novo centro cirúrgico com sete salas, uma sala de hemodinâmica, 60 novos leitos de internação, 20 novos leitos de UTI , ampliação do pronto-socorro já existente, setor exclusivo para pacientes com sintomas respiratórios, entre outros.”, afirma.

O prefeito, Lorenzo Pazolini, destaca a importância da desburocratização e da celeridade no processo de análise de obras. “Antes de implantarmos esse novo sistema, o processo era feito à mão, podendo levar mais de um ano para ser concluído. Uma burocracia imensa que fazia muitos investidores desistirem da nossa cidade. Agora, o processo pode sair em horas, como foi o caso do Hospital Meridional. A celeridade é importante, pois estamos falando de vidas, de empregos e de famílias”, disse Pazolini.