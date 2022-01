Recém chegada em Guarapari, a AZ Moda Fitness , que iniciou suas atividades de forma online, chegou para fazer a diferença em moda praia, Fitness e roupas de altíssima qualidade. Com uma estrutura diferenciada, a marca oferece para suas clientes produtos de fabricação própria.

De personalidade detalhista e extremamente criteriosa, a proprietária Andressa Zanoteli foi buscar o que há de melhor no mercado para produzir roupas que, além de confortáveis e estilosas, sejam também elegantes e permitam a versatilidade de ir da academia aos compromissos casuais do dia a dia. Confira como foi o coquetel de lançamento da AZ Moda Fitness, com o programa Em Destaque com Aline Layber.