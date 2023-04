O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Guarapari promove na próxima terça-feira (18) a ação Momento Mulher. As atividades acontecerão no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, de 8h às 17h.

Parcerias. Através de parcerias serão oferecidos diversos serviços de saúde e também na área de beleza, como maquiagem, corte de cabelo, sobrancelha, aferição de pressão, teste rápido. Ainda terá atendimento do Cras, Creas, Cadunico, entre outros. A ação também contará com os atendimentos do Ônibus Rosa.

O Ônibus Rosa é um projeto desenvolvido pelo Tribunal Da Justiça do Espirito Santo (TJES), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comvides).