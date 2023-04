A Secretaria Estadual da Educação (Sedu) liberou aos Conselhos de Escola, por meio do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe), os recursos financeiros que serão destinados a três diferentes frentes da Educação,no valor total de R$ 16.742.464,00.

O repasse desses recursos será para as escolas certificadas pelo programa Escola do Futuro; para os alunos do sistema prisional e os socioeducandos; e para a aquisição de equipamentos, visando à melhoria da qualidade do acesso, da permanência, participação e da aprendizagem dos alunos da Educação Especial.

Para a gerente da Educação de Jovens e Adultos, Mariane Folador Berger, esta sexta-feira (14) é um dia histórico. “É a primeira vez na história da Educação em Prisões e Socioeducação Capixaba que recursos para investimentos são repassados às escolas referência e exclusivas. Com isso, nossos professores podem enriquecer ainda mais a prática pedagógica nesses espaços”, disse.

As regras sobre o repasse dos recursos financeiros foram publicadas no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (14), por meio da Portaria nº 094-R. Confira o documento clicando AQUI.

Progefe

O Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe) tem por finalidade garantir às escolas recursos financeiros necessários para o funcionamento pleno e para a cobertura de despesas de custeio e de capital, devendo ser empregados na manutenção da rede escolar e no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, de acordo com as ações previstas no Plano de Aplicação.